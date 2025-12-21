Salvador Nasralla afirma que el Partido Nacional busca robarse las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, aseguró que el Partido Nacional busca robarse las elecciones generales y denunció diversas irregularidades en el escrutinio especial.
Mediante su cuenta de X, antes Twitter, Nasralla hizo un señalamiento al co-director del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes.
El candidato mencionó que Fuentes es militante del Partido Nacional y pidió una intervención internacional hacia el órgano electoral.
“En la fotografía, Eduardo Fuentes co-director electoral del Partido Nacional, o sea, empleado directo de la representante en el CNE de ese partido, Cossette López; o sea, autoridad interna de ese ente 'autónomo'”.
Según dijo Salvador Nasralla, Cossette López “está obligando a los representantes del Partido Nacional en las mesas de escrutinio especial a NO firmar las actas que según la ley y decisión de la mesa multipartidaria escrutadora deben sumar 'cero' porque el número de personas que firmó en el cuadernillo el día de la votación (30 de noviembre) difiere en cientos con el número de votantes que aparecen en el acta”.
Continuó: “Adjunto acta con uno de los ejemplos que acaba de ocurrir hoy domingo 21/12 a las tres de la tarde. Debemos reconocer que se necesita la intervención internacional del CNE que hoy es manejado por la narcodictadura que gobernó Honduras entre 2010 y 2022”.
Finalmente estableció: “Recuerden que todavía falta contar los votos de más de 1,500 urnas de escrutinio especial y después contar los votos de 8,845 urnas inconsistentes (esto se hace en 3 días), pero el Partido Nacional que se está queriendo robar las elecciones (así como lo hizo en 2017 obligando a miles de hondureños a emigrar a Estados Unidos) está demorando intencionalmente los procesos”.