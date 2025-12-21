  1. Inicio
“El retardo malicioso es evidente”: López pide a escrutadores que no participen si les ofende la ley

Cossette López, cuestionó la lentitud durante el escrutinio especial y pidió que quienes se sientan "ofendidos por cumplir la ley no participen" en las Juntas Especiales de Verificación

Luego de los retrasos en la revisión de más de 2,700 actas, Cossette López advirtió que los miembros de las juntas que no acepten las reglas del proceso no deben "participar".

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de los retrasos que afectaron el escrutinio especial, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, envío un mensaje a los escrutadores de los partidos políticos que conforman las Juntas Especiales de Verificación.

A través de un posteo en X, López hizo referencia a un video y un escrito circulado por algunos miembros de las juntas, en el que explicaban sentirse “agredidos” por la lectura de las reglas del procedimiento y las advertencias legales sobre las actas en cero antes de iniciar la revisión.

“Es simple: si el contenido de la ley y las reglas le ofenden más que las piedras que ha tirado y el daño que le está haciendo al país, entonces que no participe", dijo López.

Seguidamente, recriminó que "son la más clara evidencia del deterioro del Estado de derecho y de que se sienten respaldados para violentar las leyes”.

López también cuestionó que el ritmo de trabajo de las Juntas Especiales de Verificación evidenciaba retrasos intencionales.

“Ayer hicieron en promedio un acta por mesa apenas en nueve horas... el retardo malicioso es evidente. Si están dejando actas en cero sin fundamento legal, eso tiene consecuencias. Equivale a decir que en más de cien lugares no hubo elección”.

La consejera enfatizó la obligación de respetar las normas y la ley: “La democracia tiene reglas y es deber de todos respetarlas, incluso de los que se sienten intocables. Si alguien se siente ofendido porque se le pide apegarse a la ley, que se retire; no necesitamos gente que vaya a manosear votos para hacer su voluntad en lugar de aportar transparencia”.

Finalmente, López concluyó: “Que quede claro, acá lo único secuestrado es el proceso electoral de todos los hondureños”.

