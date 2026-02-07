UPNFM vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional hoy en directo

Choluteca, Honduras.- Olimpia pasa página, y este sábado vuelve a la acción en la Liga Nacional, para enfrentarse a los Lobos de la UPNFM en el Estadio Emilio Williams de Choluteca. El juego es correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2026.

El actual bicampeón del fútbol hondureño busca pasar de página, eso sí, sin quitar la morada de su duelo contra el América de México. Los Albos vienen de caer por 1-2 ante las Águilas en el Nacional y tienen una complicada misión para la vuelta que se disputará en territorio azteca.

Para avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el Olimpia tiene que remontar los dos goles recibidos y no recibir en México. Una dura prueba en busca del boleto a la siguiente fase de la competencia.

Sin embargo, antes debe regresar a la actividad en el torneo y su rival de turno son los Lobos de la UPNFM. Los universitarios siguen sin perder en el arranque del torneo, pero tampoco han ganado.

Los Lobos en sus primeros tres partidos empataron ante Marathón (1-1), Choloma (1-1) y el último ante el Olancho FC (1-1); estos resultados le permiten estar en el sexto puesto con 3 unidades.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

De parte del Olimpia, también marcha invicto, pero los últimos dos registros fueron empates. Debutó con triunfo ante el Génesis PN (1-0) y, posteriormente igualó ante Olancho FC (1-1) y Juticalpa FC (2-2).

En el Apertura 2025, el equipo dirigido por Eduardo Espinel le ganó el pulso al de Salomón Názar: en la primera vuelta los vencieron por 2-0, mientras que en la segunda triunfaron por 1-2.