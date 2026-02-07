Familiar de excandidata presidencial e hijo de leyenda: la vida del delantero hondureño Dereck Moncada

Dereck Moncada está posicionado como el mejor legionario hondureño en este 2026 y aquí te contamos lo que no sabías de su vida personal y profesional.
Dereck Moncada es un delantero hondureño de 18 años que se ha convertido en sensación por su buen rendimiento en el fútbol de Colombia.
El atacante fue fichado por el Toluca de México y cedido al Internacional de Bogotá, club con el que ha tenido un arranque bastante positivo.
En sus primeros partidos con el equipo colombiano, Moncada ya suma cuatro goles, convirtiéndolo en el máximo goleador del actual certamen en el máximo circuito colombiano.
Su buen inicio ha generado comentarios favorables tanto en Colombia como en medios deportivos de Honduras.
Antes de dar el salto al extranjero, Dereck Moncada se formó en las Fuerzas Básicas del Olimpia.
Durante su etapa juvenil, fue considerado un delantero con proyección gracias a su movilidad y capacidad para llegar al área.
Con el paso del tiempo logró consolidarse en las categorías menores del club albo, llegando a debutar en primera división.
El buen momento que pasó en Olimpia lo llevó a jugar con la Selección de Honduras en la Eliminatoria Mundialista rumbo al Mundial 2026.
A pesar de su crecimiento en Olimpia, el jugador tomó la decisión de no renovar contrato con los Merengues.
Esta decisión fue tomada para buscar una oportunidad fuera del país y seguir avanzando en su carrera profesional.
Dereck Moncada también es conocido por provenir de una familia muy ligada al deporte hondureño.
Es hijo del exjugador hondureño Maynor Figueroa, quien tuvo una destacada trayectoria en el fútbol nacional.
Además, pertenece a una familia con presencia en la vida pública del país.
Moncada es familiar de la excandidata presidencial Rixi Moncada, quien participó en las pasadas Elecciones en Honduras representando al partido Libertad y Refundación.
También es nieto de Mario Moncada, exministro de Condepor, institución vinculada al desarrollo del deporte en Honduras.
Este entorno familiar ha influido en su formación personal y en la disciplina con la que ha asumido su carrera futbolística. De hecho, su abuelo en su representante.
A pesar de su juventud, Dereck Moncada muestra madurez dentro y fuera de la cancha.
Con su buen arranque en Colombia, el delantero hondureño busca consolidarse y abrirse camino en el fútbol internacional.