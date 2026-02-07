Pichichi Liga Española: Inesperado atacante en el top y Lewandoski mete presión a Mbappé

Lewandowski y Lamine Yamal anotaron para meterle presión a Mbappé. Así se mueve la tabla de goleo en la Liga de España.
Marc Bernal se estrenó y marcó su primer gol en la Liga Española con el Barcelona. El joven mediocampista español anotó el tanto que selló la victoria culé (3-0) contra el Mallorca.
20. Vinicius - El delantero brasileño del Real Madrid se queda con 6 goles esta jornada de la Liga Española ya que no jugará el domingo ante el Valencia en Mestalla por sanción.
19. Dani Olmo - El centrocampista español suma 6 goles con el Barcelona en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. No pudo marcar este sábado frente al Mallorca.
18. Antoine Griezmann - El delantero francés del Atlético de Madrid registra esta temporada apenas 6 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
17. Gerard Moreno - El delantero español tiene 7 goles con el Villarreal en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
16. Hugo Duro - El delantero español acumula 7 goles en esta campaña de la Liga Española 2025-2026. Este domingo juega con el equipo ché frente al Real Madrid en Mestalla.
15. Jorge de Frutos - El delantero español se queda en 7 goles esta jornada de la Liga Española tras la suspensión del partido del Rayo Vallecano vs Real Oviedo.
14. Vladyslav Vanat - El delantero ucraniano del Girona registra 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Su equipo juega el domingo en el campo del Sevilla.
13. Julián Álvarez - El delantero argentino del Atlético de Madrid suma 7 goles esta temporada en la Liga Española 2025-2026 y puede aumentar sus cifras el domingo enfrentando al Betis.
12. Alexander Sorloth - El delantero noruego del Atlético de Madrid ha marcado 7 goles en esta temporada de la Liga Española 2025-2026.
11. Alberto Moleiro - El centrocampista español del Villarreal tiene 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Juega hasta el lunes 9 de febrero frente al Espanyol.
10. Mikel Oyarzábal - El delantero español está con 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 y este sábado su equipo se mide contra el Elche.
9. Juan 'Cucho' Hernández - El delantero colombiano del Betis acumula 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 y puede aumentar sus cifras este domingo enfrentando al Atlético de Madrid.
8. Raphinha - El delantero brasileño, baja por lesión, tiene 8 goles con el Barcelona en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
7. Borja Iglesias - El delantero español anotó el gol del descuento del Celta de Vigo en la derrota (1-2) contra el Osasuna y suma 9 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
6. Robert Lewandowski - El delantero polaco marcó el primer gol del partido que el Barcelona le ganó (2-0) al Mallorca y tiene 10 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
5. Lamine Yamal - El joven crack anotó un golazo en la victoria del Barcelona (2-0) contra el Mallorca y llegó a 10 tantos en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
4. Ante Budimir - El delantero croata marcó un gol para el triunfo del Osasuna (1-2) contra el Celta de Vigo y llegó a 11 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
3. Ferran Torres - El delantero español del Barcelona se mantiene con 12 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
2. Vedat Muriqi - El delantero kosovar no pudo marcar con el Mallorca ante el Barcelona y se quedó con 15 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
1. Kylian Mbappé - El delantero francés, actual Pichichi, suma 22 goles con el Real Madrid y lidera la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Juega el domingo contra el Valencia en Mestalla.