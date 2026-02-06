Fichajes del Ascenso: Jugador del Olimpia se va a segunda y el Vida se arma

Los equipos de la Liga de Ascenso de Honduras se siguen reforzando para lo que será el torneo Clausura 2026
Lauro Chimilio: Luego de su polémico fichaje por el Cobán Imperial, el volante hondureño se convirtió en refuerzo del Estrella FC de Roatán.
Cristian Hernández: El atacante dejó Platense para unirse al Estrella Roja de Danlí, quien buscará el ascenso directo en el torneo Clausura.
Jorge Ciguenza: El volante creativo de 19 años de edad es uno de los nuevos fichajes de la Juventus de Roatán.
Lances Lyon: Juventus de Roatán también fichó al lateral zurdo que nació en la paradisiaca isla.
Cristian Cantillano: El guardián es otro de los fichajes confirmados por la Juventus de Roatán para el torneo Clausura de la Liga Nacional de Ascenso.
Luis Villanueva: Tiene veinte años de edad y estampó su firma con los colores de la Juventus de Roatán.
Ethan González: El atacante se unió a las filas del Independiente, uno de los clubes favoritos para ascender a primera división.
Yasser Santos: El lateral derecho dejó el Choloma para unirse al Independiente de Siguatepeque.
Denilson Pasta: Olimpia cedió al futbolista Sub-20 al Estrella Roja, actual campeón de la Liga Nacional de Ascenso.
Noé Enamorado: El exdefensor de Real Sociedad será otro de los referentes en la zaga central del Independiente de Siguatepeque.
Gregory González: El defensor central regresa al cocotero del CD Vida de La Ceiba.
Yan Morel: Además de Gregory Gonzáles, el rojo más amado fichó al volante de contención Yan Morel.
Yunny Dolmo: El atacante ex Marathón regresa a las filas del CDS Vida, club que le dio la oportunidad en Liga Nacional.
Henry Romero: Se coronó campeón con Marathón en la década anterior, ahora es fichaje de Hondupino.
Henry Zepeda: El juvenil fue anunciado como nuevo refuerzo del Hondupino, equipo de Trojes, El Paraíso.
Cleverzon Pineda: El futbolista estampó su firma por el Hondupino de la Liga de Ascenso de Honduras.
Edier Quiñonez: Es colombiano y firmó por el Hondupino. Llegó procedente del Tela FC.