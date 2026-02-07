Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, la dupla que ilusiona a Honduras a base de goles

Tegucigalpa, Honduras.- Separados por la distancia, pero guiados por los consejos de una leyenda del fútbol hondureño como su padre, Maynor Figueroa, los hermanos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada han tenido un gran inicio de año con sus equipos en el extranjero. En el arranque del 2026, el ADN Figueroa, reconocido por su calidad defensiva en el pasado, ahora es sinónimo de gol, pues sus dos hijos suman cuatro goles cada uno y ambos deslumbran con las camisetas del Liverpool y del Internacional de Bogotá, respectivamente. Keyrol y Dereck han comenzado a dar grandes muestras de su potencial ofensivo, despertando entre la afición hondureña la ilusión de verlos juntos en el ataque de la Selección Nacional de Honduras.

La nueva joya de Anfield

La temporada 2025-26 ha sido bastante positiva para Keyrol Figueroa, quien con el equipo Sub-21 del Liverpool ya ha marcado 11 goles en 12 partidos y durante el mes de enero se lució anotando en cuatro ocasiones. El hijo mayor de Maynor Figueroa anotó en la Premier League 2 ante rivales como Norwich City (doblete), Arsenal y Leeds United, lo que le ha valido para ser nominado a jugador del mes en la liga. Figueroa se ha convertido en una de las joyas de la cantera del Liverpool e incluso ya fue tomado en cuenta por Arne Slot en el primer equipo para un partido de Copa de la Liga en donde el nacido en Tegucigalpa se quedó en el banco de suplentes.

La gran campaña de Keyrol con el equipo filial de los "Reds" no ha pasado desapercibida en Europa e incluso se especuló hace algunas semanas con un posible préstamo al Porto. Asimismo, el delantero ha despertado el interés de clubes en España y la MLS, sin embargo, el Liverpool busca renovar a su promesa y enviarlo a otro equipo en calidad de cedido antes de que entre en acción en la Premier League.

Dereck Moncada, goleador de la liga colombiana

"Quiero seguir el ejemplo de él (Maynor Figueroa), como dicen mis compañeros, él ha sido un trabajador con mucha disciplina. Me ha dicho que siga adelante, que mi momento va a llegar, hay que saber aprovecharlo", decía muy entusiasmado Dereck Moncada sobre los consejos de su padre tras debutar con Olimpia en 2024, sin imaginar que dos años después sería el delantero del momento en el fútbol colombiano. El exjugador del Olimpia marcó su primer gol frente al Cucutá y una semana después volvió a celebrar frente a Jaguares antes de deslumbrar el pasado viernes -6 de febrero- con un doblete de golazos en el triunfo 1-2 sobre el Independiente de Medellín para que su equipo marche como líder en el fútbol del país cafetero junto al Deportivo Pasto.

Tras cuatro partidos disputados, Moncada comparte el liderato de goleo junto a Luciano Pons del Bucaramanga y Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto, lo cual le ha valido para ser destacado por la prensa y afición colombiana. "Me siento alegre, agradecido con Dios por darle victoria al equipo, estamos trabajando, es un nuevo comienzo, una nueva historia, lo que podamos aportar al equipo lo haremos", declaró el catracho antes de mencionar que su máximo referente es David Suazo.



Repatriar a Keyrol, objetivo de la FFH

Las grandes actuaciones de ambos hermanos han hecho que muchos aficionados sueñen con verlos jugar juntos en la Selección de Honduras, sin embargo, esta no va a ser una tarea fácil, ya que Keyrol Figueroa optó por representar a Estados Unidos a nivel juvenil, aunque esta situación podría cambiar.

Con la llegada de Francis Hernández como director deportivo de la Bicolor, desde la Federación de Fútbol de Honduras han adelantado que una de las tareas que tendrá el técnico español será la de convencer al futbolista del Liverpool para que se decida por la H a nivel mayor. El vicepresidente de la FFH, Francisco "Tato" Saybe, reveló semanas atrás en un programa radial que una de las primeras tareas que tendrá Hernández es conversar con Keyrol, confiando en la experiencia pasada que tuvo el ibérico en convencer a Lamine Yamal para que jugara con la Selección de España.