Dereck Moncada anota doblete con el Internacional de Bogotá sobre Independiente Medellín

Dereck Moncada ha llegado bien al fútbol colombiano y ya llegó a la suma de cuatro goles en misma cantidad de partidos con el Internacional de Bogotá

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 17:43

Medellín, Colombia.- El hondureño Dereck Moncada continúa dejando una huella importante en el fútbol colombiano. El atacante de 18 años se gastó con el Internacional de Bogotá un doblete.

De esta forma celebró su tercer y cuarto gol en la Primera A de Colombia y consolidándose como una pieza clave en el ataque de su equipo.

Dereck Moncada celebró sus goles en el enfrentamiento contra el Deportivo Independiente Medellín, DIM, en el estadio Atanasio Girardot. El primer gol se dio al minuto 6 y el segundo al 42.

Moncada abrió su cuenta goleadora el 23 de enero de 2026, cuando marcó el primer gol oficial en la historia del Internacional de Bogotá en la liga colombiana, en el triunfo por 2-1 ante Cúcuta Deportivo.

Ese tanto no solo significó su estreno, sino también un momento histórico para el club capitalino. Siendo la primera anotación oficial de la institución colombiana.

En su siguiente presentación, el hondureño volvió a aparecer con gol y fue protagonista en la victoria 3-2 frente a Jaguares de Córdoba el 29 de enero, anotando el tercer tanto del Inter Bogotá en ese compromiso.

Previo a este encuentro, el Internacional de Bogotá llegó con 7 puntos en el campeonato de la máxima categoría de la división colombiana.

