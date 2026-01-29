  1. Inicio
Dereck Moncada sigue encendido en Colombia al anotar segundo gol con Internacional de Bogotá

El delantero hondureño Dereck Moncada se ha gastado un verdadero golazo con el Internacional de Colombia ante Jaguares

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 18:50

Córdoba, Colombia.- El hondureño Dereck Moncada sigue demostrando su gran talento como jugador y en su segundo partido defendiendo los colores del Internacional de Bogotá marcó otra vez.

El oriundo de Talanga fue titular con el Inter de Bogotá en la visita al Jaguares de Córdoba y se hizo presente en el marcador al minuto 53' para marcar el 0-3 en ese momento del partido.

Los 'Aseguradores' tomaron el control del partido desde el minuto ocho cuando Kevin Parra los puso adelante en el marcador, luego al 21' apareció Fabricio Sanguinetti y el tanto del hondureño fue en la etapa de complemento luego de que le dieran espacio desde fuera del área para soltar tremendo derechazo y mandarla al fondo, impactando en el poste y luego metiéndose.

Hubo respuesta de los locales, al 61 llegó Jhon Altamirano, luego al 85' Darwin López para acortar el marcador.

Dereck Moncada salió del terreno de las acciones cuando faltaban cuatro minuto para los 90, su lugar fue ocupado por su compañero Mateo Santamaría.

Al final el marcador no se iba a mover y finalizó a favor del Internacional de Bogotá que andaba de visita. Llegaban de superar al Cúcuta, donde también el atacante catracho se hizo presente en el marcador. Lleva dos tantos en misma cantidad de partidos.

Ahora se alistan para encarar al Club Deportes Tolima el lunes 2 de febrero a las 5:20 de la tarde por la cuarta fecha de la Categoría Primera A de Colombia. El Inter es cuarto en la tabla con seis unidades. Habían caido en la primera jornada contra América de Cali.

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
