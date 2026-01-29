  1. Inicio
Antes de Bad Bunny: los latinos que abrieron camino en los Grammy Awards

Mucho antes de que Bad Bunny llevara el español a las categorías más importantes de los Grammy Awards, otros artistas latinos rompieron barreras en una industria dominada por el inglés

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 10:53
1 de 12

Hoy la conversación gira en torno a Bad Bunny, pero antes hubo artistas que se atrevieron a cruzar fronteras, a cantar en español en escenarios dominados por el inglés y a demostrar que la música latina no era una categoría aparte, sino parte del corazón de la industria global.

 Fotos: Shutterstock.
2 de 12

Carlos Santana (2000). Se convirtió en el primer artista latino en ganar Álbum del Año en los Grammy Awards con Supernatural. Esa noche ganó 8 premios, un récord en su momento, y demostró que la música con raíces latinas podía dominar la gala principal.

 Foto: Shutterstock.
3 de 12

Gloria Estefan (décadas de los 80 y 90). Fue una de las primeras artistas latinas en triunfar en el mercado anglo y en los Grammy con álbumes en inglés y español. Ganó premios por producciones como Mi Tierra, abriendo paso al crossover latino mucho antes del boom del 2000.

 Foto: Shutterstock.
4 de 12

Ricky Martin (2000). Su explosión global con Livin’ la Vida Loca lo llevó a competir en los Grammy en plena era del pop anglo. Su presencia marcó el inicio del llamado “Latin Pop Explosion”, que cambió la industria musical estadounidense.

 Foto: Shutterstock.
5 de 12

Jennifer López (2000–2002). Aunque no fue una artista multipremiada en los Grammy, su impacto fue cultural: fue una de las primeras latinas en dominar simultáneamente la música, el cine y la alfombra roja, visibilizando el poder latino dentro de la industria que rodea a los premios.

 Foto: Shutterstock.
6 de 12

Marc Anthony (1999–2004). Logró reconocimiento en los Grammy con producciones en español y luego consolidó su crossover al inglés, demostrando que un artista latino podía existir entre ambos mundos sin perder identidad.

 Foto: Shutterstock.
7 de 12

Natalia Lafourcade. Aunque posee un total de 20 Latin Grammys, (es la mujer con más Latin Grammy Awards según estadísticas oficiales), también suma 4 Grammys anglos en categorías relacionadas con música alternativa o pop latino.

 Foto: Shutterstock.
8 de 12

Shakira (2001). Ganó su primer Grammy con MTV Unplugged, un álbum completamente en español. Fue una de las primeras mujeres latinas en lograr ese reconocimiento en la ceremonia principal, antes de su salto definitivo al pop anglo.

 Foto: Shutterstock.
9 de 12

Juanes (2008). Ganó el Grammy por La vida... es un ratico, consolidando el rock y pop latino dentro de la Academia estadounidense, en una época donde la música en español tenía poca visibilidad.

 Foto: Facebook.
10 de 12

Luis Fonsi (2018). "Despacito" llegó a las categorías generales y se convirtió en una de las canciones en español más importantes jamás reconocidas por los Grammy, marcando un antes y un después en la percepción del idioma.

 Foto: Shutterstock.
11 de 12

Rosalía (2020). Con El mal querer, llevó un proyecto en español, conceptual y experimental al escenario de los Grammy, demostrando que la música latina también podía ser arte, narrativa y vanguardia.

 Foto: Shutterstock.
12 de 12

Bad Bunny (2026). A diferencia de quienes abrieron el camino, Bad Bunny no tradujo su música ni cambió su discurso. Llegó a las categorías principales cantando en español, cerrando un proceso que comenzó décadas atrás. Es el primer artista con álbum en español nominado simultáneamente a Album of the Year, Record of the Year y Song of the Year en los Grammy Awards.

 Foto: Shutterstock.
