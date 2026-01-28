  1. Inicio
¿Quién es Kelvin Martínez, el abogado que denunció a Supremo? El mensaje que dejó

Kelvin Martínez dejó un mensaje tras presentar una denuncia contra Supremo, en la que asegura haber actuado en defensa de la dignidad de su pueblo

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:46
1 de 10

Kelvin Martínez Bonilla es la persona que denunció a Lester Alberto Cardona Mesa, mejor conocido en redes sociales como Supremo. ¿Por qué lo hizo y qué se sabe sobre él?

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Martínez Bonilla es abogado de profesión y, según ha manifestado en sus redes sociales, defensor de los derechos humanos.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

“No estudié Leyes para ver cómo humillan a mi pueblo. Hoy pasamos a la acción global”, escribió Kelvin Martínez en una de sus publicaciones.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El abogado sostuvo que, "como garífuna y defensor de derechos humanos, ha dedicado su vida y su carrera profesional a proteger la dignidad de su gente en los tribunales".

 Foto: Redes sociales
5 de 10

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, donde Martínez compareció en condición de víctima y ofendido. ¿Cómo surge el conflicto?

 Foto: Redes sociales
6 de 10

De acuerdo con la denuncia, Supremo, en su condición de figura con amplio alcance en redes sociales, habría difundido videos con expresiones racistas y prácticas de discriminación laboral, incluyendo declaraciones en las que rechaza contratar a personas afrodescendientes y las asocia a estereotipos negativos.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Según se cita en el documento legal, Supremo publicó un video en el que trata a un joven garífuna como una “mascota”, obligándolo a actuar como mono para el entretenimiento de su audiencia.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

“Este hecho demuestra que el denunciado posee una visión de deshumanización hacia las personas afrodescendientes, reduciéndolas a objetos de burla”, señala el abogado en el oficio presentado ante las autoridades.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Asimismo, se explica que entre el 9 y el 11 de enero de 2026, Supremo publicó otro video en el que le dice a una persona que le solicitaba trabajo: “Es que el problema es que vos sos negro”, “yo no contrato negros” y “no me gusta tener negros en mi equipo”.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Tras darse a conocer la denuncia en su contra, el creador de contenido se declaró en bancarrota a través de sus redes sociales.

 Foto: Redes sociales
