¿Quién es Kelvin Martínez, el abogado que denunció a Supremo? El mensaje que dejó

Kelvin Martínez Bonilla es la persona que denunció a Lester Alberto Cardona Mesa, mejor conocido en redes sociales como Supremo. ¿Por qué lo hizo y qué se sabe sobre él?
Martínez Bonilla es abogado de profesión y, según ha manifestado en sus redes sociales, defensor de los derechos humanos.
“No estudié Leyes para ver cómo humillan a mi pueblo. Hoy pasamos a la acción global”, escribió Kelvin Martínez en una de sus publicaciones.
El abogado sostuvo que, "como garífuna y defensor de derechos humanos, ha dedicado su vida y su carrera profesional a proteger la dignidad de su gente en los tribunales".
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, donde Martínez compareció en condición de víctima y ofendido. ¿Cómo surge el conflicto?
De acuerdo con la denuncia, Supremo, en su condición de figura con amplio alcance en redes sociales, habría difundido videos con expresiones racistas y prácticas de discriminación laboral, incluyendo declaraciones en las que rechaza contratar a personas afrodescendientes y las asocia a estereotipos negativos.
Según se cita en el documento legal, Supremo publicó un video en el que trata a un joven garífuna como una “mascota”, obligándolo a actuar como mono para el entretenimiento de su audiencia.
“Este hecho demuestra que el denunciado posee una visión de deshumanización hacia las personas afrodescendientes, reduciéndolas a objetos de burla”, señala el abogado en el oficio presentado ante las autoridades.
Asimismo, se explica que entre el 9 y el 11 de enero de 2026, Supremo publicó otro video en el que le dice a una persona que le solicitaba trabajo: “Es que el problema es que vos sos negro”, “yo no contrato negros” y “no me gusta tener negros en mi equipo”.
Tras darse a conocer la denuncia en su contra, el creador de contenido se declaró en bancarrota a través de sus redes sociales.