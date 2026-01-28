Cómo Joe Keery de Stranger Things superó a Taylor Swift con su alias "Djo" en Spotify

A pesar de esta carrera en solitario, en 2025 el actor regresó oficialmente a ‘Post Animal’, para grabar el álbum ‘Iron’ y participar en su gira mundial. Para el grupo, este fue “un reencuentro que trata sobre la amistad y la familia que eliges”, según Off The Record Press. Pero, al final, la carrera musical de `Djo´, con casi 65 millones de oyentes, y la actoral de Keery, se han visto inevitablemente unidas a través de la banda sonora de ‘Stranger Things’. Y eso que ‘End of Beginning’ fue publicada originalmente en septiembre de 2022 como parte del álbum ‘Decide’, años antes de este éxito repentino.