Cómo Joe Keery de Stranger Things superó a Taylor Swift con su alias "Djo" en Spotify

Más de 2.135 millones de reproducciones en Spotify. Es el logro de Joe Keery, que, con su ‘End of Beginning’ ha logrado una hazaña impensable: desbancar a figuras de la talla de Taylor Swift y su hit ‘The Fate of Ophelia’, al alcanzar el número 1 del Top 50 Global de Spotify.
Un hito que tuvo lugar el 2 de enero de 2026, justo un día después del estreno del final de ‘Stranger Things’, la serie con la que alcanzó la fama. Y es que el tema, que ya había sido viral en redes sociales, ha vivido un nuevo renacer con el desenlace de la obra de Netflix en la que Keery daba vida a Steve Harrington.
Porque, separando ambas carreras, Keery, bajo el pseudónimo de Djo, buscó otro camino para su música. Pero para entender su historia, hay que retroceder a los inicios de un artista que se sentía más cómodo tras una identidad oculta antes que en el foco mediático.
Nacido en Newburyport (Massachusetts), Estados Unidos, el 24 de abril de 1992, en el seno de una familia con valores artísticos, Joe Keery no buscaba ser un fenómeno de masas cuando se mudó a Chicago para estudiar en el programa de teatro de la Universidad DePaul.
Siguiendo su vocación, Keery formaba parte de la banda de rock psicodélico ‘Post Animal’, fundada en 2014, dos años antes de que entrase en 2016 a formar parte del elenco de ‘Stranger Things’.
El de Massachusetts, que había audicionado originalmente para el papel de Jonathan Byers, grabó después una cinta para el rol de Steve: “luego hablé por Skype con los hermanos Duffer, espere dos semanas y descubrí que me habían elegido”, relató para Vulture. El resto, es historia. El éxito de la serie le trajo a Joe esa atención mediática que, inicialmente, no había entrado en sus planes. De hecho, aunque intentó mantener su vida personal en un perfil bajo, la discreta relación que mantuvo con la actriz Maika Monroe (protagonista de ‘It Follows’) fue bastante seguida
Quizá por eso sufrió el peso de la presión del trabajo en su vida personal y confesó a Variety en 2024, haber pasado por una “gran ruptura” justo antes de mudarse a Canadá para rodar la quinta temporada de ‘Fargo’, hecho que le hizo sentirse “realmente aislado”. Y, mientras su carrera actoral seguía su curso, la musical hacía lo propio, pero casi en secreto.
En 2018, decidió abandonar ‘Post Animal’ para evitar que su fama eclipsase a sus compañeros: “Es importante desvincular a Steve de `Stranger Things´ de la banda porque creo que eventualmente sería dañino”, explicó en una entrevista con Bustle. Y así fue como nació ‘Djo’. Bajo este alias, Keery lanzó ‘Twenty Twenty’ (2019) y ‘Decide’ (2022). “Solo quería que la gente escuchara la música sin prejuicios”, comentó el artista en ‘Q with Tom Power’, razón por la que, durante sus primeras actuaciones en directo, utilizaba pelucas y gafas de sol para que el público no lo reconociera fácilmente.
A pesar de esta carrera en solitario, en 2025 el actor regresó oficialmente a ‘Post Animal’, para grabar el álbum ‘Iron’ y participar en su gira mundial. Para el grupo, este fue “un reencuentro que trata sobre la amistad y la familia que eliges”, según Off The Record Press. Pero, al final, la carrera musical de `Djo´, con casi 65 millones de oyentes, y la actoral de Keery, se han visto inevitablemente unidas a través de la banda sonora de ‘Stranger Things’. Y eso que ‘End of Beginning’ fue publicada originalmente en septiembre de 2022 como parte del álbum ‘Decide’, años antes de este éxito repentino.
De hecho, en 2024 el tema vivió un segundo nacimiento a través de TikTok, cuando los versos “And when I'm back in Chicago, I feel it / Another version of me, I was in it” se viralizaron entre millones de usuarios que utilizaban el audio para vídeos en los que se despedían de alguna etapa vital o evocaban con nostalgia un recuerdo del pasado. Sin embargo, tras el desenlace de ‘Stranger Things’ en enero de 2026, la canción ha tenido una tercera vida, superando los 55 millones de reproducciones semanales en todo el mundo y compitiendo directamente con estrellas de la talla de Bruno Mars y su sencillo ‘I Just Might’.
El caso de Joe Keery es la culminación de un fenómeno que la serie de los hermanos Duffer ha perfeccionado: el renacer de canciones del pasado. El ejemplo más significativo fue el de Kate Bush, cuyo tema ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ volvió a las listas en 2022, convirtiéndola en la mujer de mayor edad en conseguir un número 1 en el Reino Unido .
De igual forma, Metallica vio cómo ‘Master of Puppets’ entraba en el Billboard Hot 100 por primera vez. Y el tema ‘Upside Down’ de Diana Ross vio incrementadas sus reproducciones en un 113%. Otros, como ‘I Think We're Alone Now’ de Tiffany, ‘Purple Rain’ de Prince y ‘Fernando’ de ABBA subieron un 299%, un 243% y un 221% respectivamente Sea como sea, ‘Stranger Things’ ha cerrado su historia y es pronto para aventurar si futuras series derivadas lograrán un impacto similar en la música. Pero, de momento, ‘End of Beginning’ parece ser todo lo contrario a un final: para Joe Keery, o `Djo´, es el comienzo de una nueva era en su carrera.