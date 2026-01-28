  1. Inicio
Shakira, la génesis de un ícono que nunca dejó de evolucionar

La artista que revolucionó el rock latino en los noventa y conquistó el mercado anglosajón llegará a El Salvador con una residencia que sintetiza su metamorfosis

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 13:43
Shakira, la génesis de un ícono que nunca dejó de evolucionar
Shakira Isabel Mebarak Ripoll compuso su primera canción a los ocho años. Aquella niña de Barranquilla recorre ahora el mundo con una gira que ha superado los 2.5 millones de entradas vendidas.

En 1990, con apenas 13 años, firmó su primer contrato con Sony. Los álbumes iniciales pasaron desapercibidos. La consagración llegó en 1995 con “Pies descalzos”, un disco que fusionaba rock alternativo con influencias latinas.

“¿Dónde están los ladrones?” (1998) la convirtió en referente generacional con temas como “Ciega, sordomuda” y “Ojos así”. El disco le valió su primera nominación al Grammy, aunque su alcance permanecía circunscrito al mercado hispanohablante.

El año 2001 marcó el punto de inflexión. Laundry Service vendió más de 13 millones de copias, con Whenever, Wherever como estandarte.

Era una artista latina que cantaba en inglés sin disimular su acento, que incorporaba cadencias árabes en escenarios estadounidenses.

Hips Don’t Lie (2005), junto a Wyclef Jean, anticipó los sonidos que dominarían la industria una década después mediante la fusión de reguetón, pop y música latina que hoy constituye el mainstream.

Waka Waka (2010) se convirtió en himno del Mundial de Sudáfrica. “La bicicleta” (2016) marcó su retorno a sonidos colombianos. “El dorado” (2017) obtuvo el Grammy al Mejor álbum pop latino.

En 2020, su actuación en el Super Bowl representó un hito cultural. La Shakira que se presentará en El Salvador ha experimentado su transformación más radical.

BZRP Music Sessions, Vol. 53, su colaboración con Bizarrap, marcó su inmersión en el urbano contemporáneo. “Te felicito” y “Monotonía” revelan a una artista que ha convertido la vulnerabilidad en fortaleza narrativa.

El álbum “Las mujeres ya no lloran” sintetiza esa evolución mediante el abordaje del desamor y el empoderamiento sin concesiones.

La residencia salvadoreña forma parte de una gira que ha redefinido el espectáculo latino en vivo.

Iniciada en febrero de 2025, ha recaudado cerca de 250 millones de dólares en Estados Unidos y congregó a medio millón de personas en México.

El público centroamericano escuchará “Ciega, sordomuda” y Hips Don’t Lie, pero también “Te felicito” y su colaboración con Bizarrap.

Las entradas, entre 45 y 275 dólares, se pusieron a la venta el 22 de diciembre. Tras agotar las primeras tres fechas, se confirmaron dos conciertos adicionales.

En total serán cinco presentaciones los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Jorge “Mágico” González.

Casi una década después de su última gira mundial, Shakira llega a Centroamérica como una artista que ha sabido evolucionar sin traicionar su esencia

El estilo de Shakira no puede analizarse desde una lógica de tendencias. Su imagen responde a una construcción a largo plazo, marcada por la coherencia y la intuición.

La maternidad y el paso del tiempo han introducido nuevos matices en el estilo de Shakira, aunque sin romper con su esencia.

Treinta años de trayectoria y múltiples géneros musicales preceden la llegada de Shakira a El Salvador.

Camiones con estructuras y escenografía para los conciertos de Shakira llegaron al Estadio “Mágico” González, según prensa salvadoreña. Cerca de 10 vehículos transportan el montaje de “Las mujeres ya no lloran World Tour”. El recinto permanece cerrado desde el 22 de enero.

