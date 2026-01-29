  1. Inicio
Maluma, Thalía, Carín León y Kany García actuarán en Premios Lo Nuestro

Thalía será anfitriona de la gala de premios que se realizará este 19 de febrero en Miami y cuyas nominaciones las encabezan entre otros, Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Karol G

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 14:21
La cantante mexicana Thalía es la anfitriona de la gala de premios. Mientras, Malula y Kany García presentarán por primera vez en televisión su colaboración '1+1', además compiten por tres premios cada uno.

 Foto: EFE

Miami, Estados Unidos.- La cantante mexicana Thalía, el colombiano Maluma y la puertorriqueña Kany García cantarán con música nueva en el 'Premio Lo Nuestro' en Miami, donde se reconocerá a lo mejor de la música latina el 19 de febrero, informó este jueves TelevisaUnivision.

A estas estrellas en el Kaseya Center de Miami se unirán Codiciado y Xavi, cantantes de regional mexicano, los venezolanos Elena Rose y Rawayana, la banda latina Santos Bravos, de la productora HYBE de K-pop, y MAR, hija de Marco Antonio Solís, El Buki, detalló la empresa mediática en un comunicado.

Esta es la segunda ronda de artistas que revela el 'Premio Lo Nuestro', que el martes anunció a los mexicanos Carín León, Cristian Castro, Gloria Trevi, Matisse, Ha*Ash y María José, así como los colombianos Ryan Castro y Kapo.

Los organizadores destacaron que Thalía, quien también será anfitriona del evento, "sorprenderá a la audiencia con una actuación única que incluirá el estreno televisivo de su próximo éxito", del que aún no se revela el título.

Asimismo, resaltaron que Kany García y Maluma presentarán por primera vez en televisión su colaboración '1+1', además de competir por tres premios cada uno.

Por otro lado, los venezolanos Elena Rose y la banda Rawayana estrenarán en conjunto en televisión 'Luna de Miel' y 'Naguará', mientras que Santos Bravos, la primera 'boy band' latina con la metodología de K-pop, interpretará su nuevo sencillo 'Kawasaki'.

MAR, cantante de pop urbano, presentará 'Bebiendo lágrimas', mientras que el exponente del regional mexicano Codiciado, nominado al 'mejor corrido eléctrico' estrenará 'Déjame dormir', y Xavi cantará sus éxitos 'No capea' y 'La morrita'.

La ceremonia, que se transmitirá a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) desde el Kaseya Center de Miami, reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías.

Este año encabezan las menciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

En tanto, Arcángel, Juanes, Los Bukis (grupo cofundado por Marco Antonio Solís), Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales que reconocen su trayectoria y legado.

Redacción web
EFE

