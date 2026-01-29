Maluma, Thalía, Carín León y Kany García actuarán en Premios Lo Nuestro

Miami, Estados Unidos.- La cantante mexicana Thalía, el colombiano Maluma y la puertorriqueña Kany García cantarán con música nueva en el 'Premio Lo Nuestro' en Miami, donde se reconocerá a lo mejor de la música latina el 19 de febrero, informó este jueves TelevisaUnivision. A estas estrellas en el Kaseya Center de Miami se unirán Codiciado y Xavi, cantantes de regional mexicano, los venezolanos Elena Rose y Rawayana, la banda latina Santos Bravos, de la productora HYBE de K-pop, y MAR, hija de Marco Antonio Solís, El Buki, detalló la empresa mediática en un comunicado. Esta es la segunda ronda de artistas que revela el 'Premio Lo Nuestro', que el martes anunció a los mexicanos Carín León, Cristian Castro, Gloria Trevi, Matisse, Ha*Ash y María José, así como los colombianos Ryan Castro y Kapo.

Los organizadores destacaron que Thalía, quien también será anfitriona del evento, "sorprenderá a la audiencia con una actuación única que incluirá el estreno televisivo de su próximo éxito", del que aún no se revela el título. Asimismo, resaltaron que Kany García y Maluma presentarán por primera vez en televisión su colaboración '1+1', además de competir por tres premios cada uno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por otro lado, los venezolanos Elena Rose y la banda Rawayana estrenarán en conjunto en televisión 'Luna de Miel' y 'Naguará', mientras que Santos Bravos, la primera 'boy band' latina con la metodología de K-pop, interpretará su nuevo sencillo 'Kawasaki'.