De Cristian Castro a Carín León: Artistas que cantarán en la gala de Premio Lo Nuestro

Miami, Estados Unidos.- La cadena TelevisaUnivision dio a conocer este martes el primer listado de intérpretes que subirán a cantar al escenario del Kaseya Center durante la trigésima séptima entrega del Premio Lo Nuestro. Entre los confirmados destaca Carín León, quien acumula diez nominaciones en esta edición. El sonorense presentará en vivo "Lado frágil", tema incluido en su más reciente producción discográfica "Palabra de to's (Seca)". Su participación marca uno de los estrenos televisivos más anticipados de la noche. Cristian Castro compartirá escenario con la agrupación Matisse para interpretar "Conmigo sin ti", mientras que Gloria Trevi llevará al público "Un abrazo", sencillo de su álbum "El vuelo", material que compite en varias categorías del certamen.

El dúo HaAsh protagonizará otra de las colaboraciones destacadas al unirse con María José para el estreno televisivo de "Te apuesto". Por su parte, Ryan Castro y Kapo representarán a Colombia con la presentación de "La villa", éxito que ha resonado en las plataformas digitales a nivel mundial. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Castro además ofrecerá una actuación individual con "Ba Ba Bad Remix", marcando su debut en solitario en Premio Lo Nuestro.

Instagram

La ceremonia reconocerá el talento latino en 44 categorías diferentes. Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y el propio Carín León lideran las postulaciones con diez menciones cada uno. Les siguen Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho candidaturas. La conducción del evento estará a cargo de Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina.

Reconocimientos especiales

Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales durante la gala de Premio lo nuestro. Esta será la primera ocasión en que la cadena de habla hispana entregue estos galardones que rinden homenaje a la trayectoria y el legado de figuras de la música latina. Arcángel será reconocido con el Premio lo nuestro ícono urbano por ser "una de las figuras fundamentales en la historia y la evolución de la música urbana", indicó el canal en un comunicado.