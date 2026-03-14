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César Banegas, joven que habría sido decapitado por “El Diablo” para fingir su muerte

A César Mauricio Banegas García lo decapitaron e intentaron quemarlo para hacer creer que era el cuerpo de “El Diablo”, dejando cerca sus documentos personales

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 13:35
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Las autoridades descubrieron que la persona hallada decapitada en la masacre de Sulaco, Yoro, no era el líder de la banda “El Diablo”, sino que se trataba de un intento por fingir su muerte.

 Foto: Cortesía
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Cinco personas fueron halladas sin vida en Sulaco, Yoro, en una escena dantesca, ya que una de las víctimas estaba sin cabeza y sin brazos, y además habrían intentado quemarla.

 Foto: Cortesía-redes sociales
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Precisamente esa persona que estaba sin cabeza portaba la identidad y la licencia de conducir del líder de la banda criminal “El Diablo”. Por ello, el pasado viernes, cuando ocurrió la masacre, se presumía que había muerto Esteban Ferrera, pero todo era parte de un plan.

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Según dio a conocer Eduardo Rivera Thomas, subcomisionado de la Policía Nacional, al hallar a la persona decapitada con los documentos se iniciaron las investigaciones. Posteriormente se descubrió que el cuerpo no pertenecía a Ferrera, sino a un joven que había sido reportado como desaparecido.

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El cuerpo que estaba decapitado y sin brazos en realidad pertenecía a César Mauricio Banegas García, quien había sido reportado como desaparecido.

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El joven César Banegas fue decapitado y cerca de su cuerpo dejaron los documentos de Ferrera para hacer creer que el líder criminal había sido asesinado en la masacre, pero no fue así.

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Este es el DNI que se encontró cerca del cuerpo de César, además de la licencia de conducir que pertenece a alias “El Diablo”.

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Un dato importante es que en la licencia se puede corroborar que fue tramitada hace aproximadamente un año y que vence en 2029.

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Además de César, se encontró el cuerpo de Luis Omar Aquino Rodríguez (a la derecha), quien supuestamente había regresado recientemente de Estados Unidos, así como el de Eber Fabricio Zúñiga Zepeda, de 22 años; Santos Javier González Hernández, de 36 años; y Marvin Moisés Casco Martínez, este último aún sin confirmar oficialmente por las autoridades.

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Por medio de un video, el cártel del Diablo trató de seguir alimentando la versión de que su líder había muerto. ¿Qué decía el video?

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“Les hablamos de parte del cartel del Diablo para pedirles que no sean tan sinvergüenzas. Entréguennos el cuerpo del compa, del jefe, que nosotros estamos seguros que nos lo mataron y lo están negando”, narra el video. “Lo que queremos es que nos entreguen el cuerpo del compa para que descanse como se lo merece. Estamos seguros de que lo tumbaron, que el vato cayó”, continúa el mensaje.

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Pese a los intentos del cártel del Diablo por hacer creer que asesinaron a su líder, la Policía ya corroboró que ninguna de las cinco víctimas corresponde a Esteban Ferrera.

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