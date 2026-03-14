César Banegas, joven que habría sido decapitado por “El Diablo” para fingir su muerte

“Les hablamos de parte del cartel del Diablo para pedirles que no sean tan sinvergüenzas. Entréguennos el cuerpo del compa, del jefe, que nosotros estamos seguros que nos lo mataron y lo están negando”, narra el video. “Lo que queremos es que nos entreguen el cuerpo del compa para que descanse como se lo merece. Estamos seguros de que lo tumbaron, que el vato cayó”, continúa el mensaje.