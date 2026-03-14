Le cortó la cabeza y dejó su DNI: así intentó fingir su muerte Esteban Ferrera en la masacre de Yoro

Como en una escena sacada de una película de terror: así fueron halladas cinco personas muertas en una carretera de tierra en Sulaco, Yoro, Honduras. Entre las víctimas se especuló que también había fallecido Esteban Ferrera, cabecilla de la banda crimial "El Diablo", pero no fue así.
Una fuente ligada a la investigación confirmó que alias “El Diablo”, líder del cártel que lleva su apodo, habría intentado hacer creer que fue asesinado este viernes 13 de marzo de 2026 en el crimen múltiple. ¿Cómo lo hizo?
Tras la masacre se especuló que Esteban Ferrera figuraba en la lista de muertos. Incluso en redes sociales se viralizaron videos de supuestos allegados pidiendo que les entregaran su cuerpo, pero todo formaba parte del plan.
La escena era dantesca: cinco cuerpos cercanos entre sí, uno de ellos sin cabeza y con los documentos personales de “El Diablo”.
“Estamos confirmando si uno de los muertos es El Diablo”, informó Eduardo Rivera Thomas, subcomisionado de la Policía Nacional, al llegar a la escena del crimen en la aldea El Espino, donde amanecieron cinco cuerpos sin vida.
Un video que circuló en redes sociales, publicado desde una página atribuida al cártel del Diablo, aseguraba que la policía se había llevado el cuerpo y solicitaban que se los devolvieran.
Las primeras dos víctimas de la masacre identificadas fueron César Mauricio Vanegas García y Luis Omar Aquino Rodríguez.
Justamente en el cuerpo de César fue donde dejaron los documentos de Esteban Ferrera, alias “El Diablo”.
Además del DNI, también se halló la licencia de conducir de Ferrera. Apenas tenía un año y medio de haberla tramitado y su vigencia se extiende hasta 2029.
En un video que circula en redes sociales se observa que a la persona que fue decapitada también le cortaron las manos, y aparentemente intentaron quemarlas, pero como las autoridades descartaron que se trate de él, el paradero de "El Diablo" es incierto.