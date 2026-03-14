Rebeca Ráquel Obando sobre el juicio político: "Yo no tengo temor más que a Dios"

Dentro del Partido Nacional y Liberal ha habido advertencia de realizar juicio político a ciertos funcionarios de Libertad y Refundación (Libre) como Marlon Ochoa , Johel Zelaya o la presidenta de la CSJ.

Tegucigalpa, Honduras.- Rebeca Ráquel Obando , presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , estuvo presente en las elecciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y opinó sobre el juicio político.

Sin embargo, la titular del Poder Judicial aseguró que "no tengo ningún temor en ese sentido, yo no tengo temor más que a Dios".

La presidenta de la Corte también defendió los nombramientos que hizo previo a la reciente reforma en el Congreso donde se le quitaron facultades.

"Los nombramientos se hicieron de acuerdo a mis facultades, que hoy en día no quiera reconocer eso, es otra cosa".

Sin quitar el dedo del renglón sobre haberle quitado facultades, acotó: "Una presidente es presidenta de un poder del Estado y si ellos (diputados) quieren quitarme o mermarme facultades, buscan la política para hacerlo".

Finalmente estableció que "tiene mucho de política estas decisiones y yo he estado comportándome sin politiquear, haciendo mi trabajo. He actuado correctamente".