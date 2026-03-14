Rebeca Ráquel Obando sobre el juicio político: "Yo no tengo temor más que a Dios"

Tegucigalpa, Honduras.- Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estuvo presente en las elecciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y opinó sobre el juicio político.
Dentro del Partido Nacional y Liberal ha habido advertencia de realizar juicio político a ciertos funcionarios de Libertad y Refundación (Libre) como Marlon Ochoa, Johel Zelaya o la presidenta de la CSJ.
Sin embargo, la titular del Poder Judicial aseguró que "no tengo ningún temor en ese sentido, yo no tengo temor más que a Dios".
La presidenta de la Corte también defendió los nombramientos que hizo previo a la reciente reforma en el Congreso donde se le quitaron facultades.
"Los nombramientos se hicieron de acuerdo a mis facultades, que hoy en día no quiera reconocer eso, es otra cosa".
Sin quitar el dedo del renglón sobre haberle quitado facultades, acotó: "Una presidente es presidenta de un poder del Estado y si ellos (diputados) quieren quitarme o mermarme facultades, buscan la política para hacerlo".
Finalmente estableció que "tiene mucho de política estas decisiones y yo he estado comportándome sin politiquear, haciendo mi trabajo. He actuado correctamente".
El 17 de febrero, el Congreso Nacional aprobó la reforma al artículo 3 del Decreto 282-2010, que redistribuye facultades administrativas dentro de la Corte Suprema de Justicia.
La reforma establece que las facultades administrativas que actualmente ejerce la presidencia de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, pasarán al Pleno de los 15 magistrados como órgano colegiado.
De esta manera, la gestión institucional, el nombramiento y destitución de jueces y personal administrativo, así como las decisiones disciplinarias, quedarán bajo responsabilidad del pleno, requiriendo al menos ocho votos favorables para validar resoluciones administrativas.