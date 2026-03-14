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Más de 40 mil abogados elegirán a nuevas autoridades del CAH este 14 de marzo

El proceso electoral del Colegio de Abogados de Honduras se realizará a nivel nacional para elegir la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y las directivas de capítulos

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 11:47
Más de 40 mil abogados elegirán a nuevas autoridades del CAH este 14 de marzo

De acuerdo con el comunicado oficial, la convocatoria está dirigida a más de 40,000 profesionales del derecho agremiados a nivel nacional.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Electoral Nacional del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) anunció la realización del proceso electoral para renovar sus autoridades este sábado 14 de marzo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la convocatoria está dirigida a más de 40,000 profesionales del derecho agremiados a nivel nacional.

Durante el evento se seleccionará la junta directiva nacional, el tribunal de honor y las juntas directivas de los distintos capítulos del colegio.

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En la contienda participan tres movimientos: Frente Patria y Justicia; Frente Independiente y Frente Reivindicador Democrático.

Entre sus representantes destacan el abogado independiente Olbin Sarmiento, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Abilio Serrano y Mario Urquía, secretario general del Foro Nacional de Convergencia (Fonac)

La votación se llevará a cabo en las sedes habilitadas en diferentes regiones del país, con el objetivo de facilitar la participación de los abogados afiliados a la organización.

Según lo establecido por la junta electoral, el horario de votación será desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

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Asimismo, se informó que cualquier prórroga del horario de cierre de la votación, tanto en la sede central como en los capítulos regionales, será determinada exclusivamente por la Junta Electoral Nacional conforme a las atribuciones que le otorga el reglamento.

Las autoridades del Colegio de Abogados reiteraron que el proceso busca garantizar la participación democrática de los agremiados y la elección de las nuevas autoridades que dirigirán la institución.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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