Clima seco y cálido persistirá este sábado en la mayor parte de Honduras, según Cenaos

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán este sábado 14 de marzo en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El pronosticador de turno de Cenaos, Luis Fonseca, explicó que el transporte de humedad desde el Caribe y el Pacífico generará algunas precipitaciones aisladas en zonas específicas del país.
“Continúan las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe y del Océano Pacífico estarán produciendo precipitaciones débiles aisladas en el suroccidente y oriente del país, referente a los oleajes de 1 a 3 pies tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca”, detalló Fonseca.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.
Para el Distrito Central se prevé una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 17 C°, de acuerdo con los datos proporcionados por Cenaos.
En la región central del país las temperaturas alcanzarán una máxima de 32 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región insular se esperan valores de hasta 30 C° y mínimas de 26 C°.
En la región norte se pronostica una máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en el oriente del país el termómetro podría alcanzar los 32 C° con mínimas de 17 C°.
Para la región sur se esperan las temperaturas más elevadas del país, con máximas de 39 C° y mínimas de 24 C°.
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