Clima seco y cálido persistirá este sábado en la mayor parte de Honduras, según Cenaos

“Continúan las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe y del Océano Pacífico estarán produciendo precipitaciones débiles aisladas en el suroccidente y oriente del país, referente a los oleajes de 1 a 3 pies tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca”, detalló Fonseca.

El pronosticador de turno de Cenaos, Luis Fonseca, explicó que el transporte de humedad desde el Caribe y el Pacífico generará algunas precipitaciones aisladas en zonas específicas del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán este sábado 14 de marzo en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Para el Distrito Central se prevé una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 17 C°, de acuerdo con los datos proporcionados por Cenaos.

En la región central del país las temperaturas alcanzarán una máxima de 32 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región insular se esperan valores de hasta 30 C° y mínimas de 26 C°.

En la región norte se pronostica una máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°, mientras que en el oriente del país el termómetro podría alcanzar los 32 C° con mínimas de 17 C°.

Para la región sur se esperan las temperaturas más elevadas del país, con máximas de 39 C° y mínimas de 24 C°.

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