Cortes de energía eléctrica programados para este martes 28 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que permanecerán sin el fluido eléctrico este martes 28 de abril. Por un lapso de hasta más de cinco horas, estas zonas se quedan sin energía eléctrica, por lo que deben tomar las medidas necesarias. La estatal eléctrica explicó que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento.

San Marcos, Colón 8:00 am a 8:10 pm y de 1:50 pm a 2:00 pm

El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comalí, Caribean Apetizer, El Inventario, Duyure, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, aldea Las Tapias, aldea El Horno, aldea Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas, Liraquí, Duyure: bo. El Centro, col. Mejía Arellano, Orbasa, San Marcos de Colón: bo. San José, Panamá, Providencia, Fátima, La Providencia, col. Los Mangos, aldea La Quesera, col. 21 de Diciembre, bo. El Portillo, La Candelaria, La Peñita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Centro, El Cafetal, Gracias a Dios, El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, caserío La Germania, caserío San Agustín, El Esfuerzo, bo. El Progreso, Oyoto y zonas aledañas.

San Marcos, Colón de 8:00 am a 2:00 pm

Barranquilla, Misión Lázaro, Combali, Caribean Apetizer, El Inventario, Duyure, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, aldea Las Tapias, aldea El Horno, aldea Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas, Liraquí, Duyure: bo. El Centro, col. Mejía Arellano, Orbasa, San Marcos de Colón: bo. San José, Panamá, Providencia, Fátima, La Providencia, col. Los Mangos, aldea La Quesera, col. 21 de Diciembre, bo. El Portillo, La Candelaria, La Peñita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Centro, El Cafetal, Gracias a Dios, El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, caserío La Germania, caserío San Agustín, El Esfuerzo, bo. El Progreso, Oyoto y zonas aledañas.

Comayagua de 8:15 am a 2:15 pm

Generadora Coyolar, Generadora San Alejo, aldea San José de Flores.

La Lima, Cortés de 8:30 am a 5:30 pm

Col. Reyes Caballero, col. 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, col. Suyapa, Agromesa, col. Pineda I y II, asilo de ancianos, Campo Pineda, col. Villa Ester, col. Úsula, Luis Tibaud, col. La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, col. Oro Verde, Cazanave, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copén Campo, Cruz de Valencia.

Santa Rosa, Copán de 9:00 am a 3:00 pm

Municipio de Protección, Santa Bárbara: casco urbano de Protección y las aldeas: El Chile, San Isidro, Las Naranjas, Copo Helado, Nueva Victoria, El Zarzal, Las Delicias, Buenos Aires, Corralitos, Los Naranjos, Pueblo Nuevo, La Pozona, Nuevos Horizontes y los caseríos cercanos.Municipio de San Luis, Santa Bárbara: las aldeas: Los Puentes, Los Mayas, La Unión, Palma Real, Santa Elena, El Playón, San Miguel, Regadillo, Quebrada de Minas y los caseríos cercanos. Municipio de Nueva Arcadia, Copán: las aldeas: Chalmeca, Cuchilla Sapa, El Limón, Las Niguas, El Sanjón, Los Naranjos y los caseríos cercanos.

San Buenaventura, Cortés de 9:00 am a 3:00 pm

San Buenaventura, San Francisco de Yojoa, La Virtud, Cañaveral, Tapiquilares, Pedernales, Río Lindo y alrededores.

Villanueva, Cortés de 9:00 am a 3:00 pm

CA-5, ramal de San Ramón, Montecristo, UCNM, Instituto Luis del Saber, Villanueva.

Distrito Central de 9:00 am a 11:00 pm