¿Cuánto presupuesto tendrán las instituciones del sector energía en 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- De un total de 67,432.8 millones de lempiras dispondrán las instituciones del sector energía para el presente ejercicio fiscal.

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) reporta un incremento en su asignación anual, contrario a la Secretaría de Energía (Sen), a la que se le redujo su partida en comparación con la aprobada el año pasado, constató EL HERALDO.

A 59,473.9 millones de lempiras asciende el presupuesto de la estatal eléctrica, es decir L10,043.5 millones adicionales para lo que resta de 2026.

En el 2025, a la Secretaría de Energía, como entidad rectora del sector energético nacional, se le destinaron 8,422.4 millones de lempiras, pero para este año sufrió un recorte de L463.5 millones y lo asignado suma 7,958.9 millones de lempiras.

EL HERALDO informó que ambas instituciones fueron de las más sacrificadas en el presupuesto 2024 debido a que la partida conjunta cayó en 18,905.3 millones de lempiras, quedando en L61,732.1 millones.

Para el siguiente año fiscal, a las entidades del sector energía se les confirió 57,852.8 millones de lempiras, menor en 3,879.3 millones de lempiras.

Al hacer la comparativa entre los montos presupuestados entre el 2025 y 2026 evidencia un crecimiento interanual de L9,580 millones explicado por el incremento del 20.3% concedido a la ENEE.