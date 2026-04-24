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¿Cuánto presupuesto tendrán las instituciones del sector energía en 2026?

La asignación de la ENEE reporta un incremento de L10,043.5 millones respecto a lo aprobado para 2025, mientras que a la Secretaría de Energía se le redujo la partida en L463.5 millones

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 12:56
¿Cuánto presupuesto tendrán las instituciones del sector energía en 2026?

La asignación de la Secretaría de Energía disminuye en comparación a 2025 cuando gastó L6,558.3 millones, pero también fue sujeta de ampliación presupuestaria alcanzando los L8,422.4 millones.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- De un total de 67,432.8 millones de lempiras dispondrán las instituciones del sector energía para el presente ejercicio fiscal.

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) reporta un incremento en su asignación anual, contrario a la Secretaría de Energía (Sen), a la que se le redujo su partida en comparación con la aprobada el año pasado, constató EL HERALDO.

A 59,473.9 millones de lempiras asciende el presupuesto de la estatal eléctrica, es decir L10,043.5 millones adicionales para lo que resta de 2026.

En el 2025, a la Secretaría de Energía, como entidad rectora del sector energético nacional, se le destinaron 8,422.4 millones de lempiras, pero para este año sufrió un recorte de L463.5 millones y lo asignado suma 7,958.9 millones de lempiras.

EL HERALDO informó que ambas instituciones fueron de las más sacrificadas en el presupuesto 2024 debido a que la partida conjunta cayó en 18,905.3 millones de lempiras, quedando en L61,732.1 millones.

Para el siguiente año fiscal, a las entidades del sector energía se les confirió 57,852.8 millones de lempiras, menor en 3,879.3 millones de lempiras.

Al hacer la comparativa entre los montos presupuestados entre el 2025 y 2026 evidencia un crecimiento interanual de L9,580 millones explicado por el incremento del 20.3% concedido a la ENEE.

En L15.5 millones creció la planilla de empleados de la ENEE a marzo

Ejecución

Del Presupuesto General de la República 2025 prorrogado, la estatal eléctrica había ejecutado 16,634.6 millones de lempiras equivalentes al 31.1%, de acuerdo con datos de la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin). La Sen registró egresos del 3.1% o 243.3 millones de lempiras.

El 26.2% del presupuesto general 2026 se destinará a la masa salarial

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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