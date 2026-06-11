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Dueño de llantera era el motociclista que murió tras caer en el río Choluteca

Se desconoce cómo se dio el móvil del accidente, si hubo un tercero involucrado para que el hombre terminara cayendo en el abismo

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 18:41
Dueño de llantera era el motociclista que murió tras caer en el río Choluteca

Rescatistas del Cuerpo de Bomberos hicieron el rescate del cadáver en el cause del río Choluteca.

 Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos

Tegucigalpa, Honduras.- Como Ángel Alexis Palma fue identificado un hombre que pereció tras accidentarse en su motocicleta y caer de un precipicio hacia el río Choluteca en la capital.

El incidente ocurrió este jueves a la 1:00 de la tarde, cerca del puente Carías, en la calle que conecta con el edificio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del barrio Abajo.

Palma, de 36 años de edad, cayó a las pestilentes aguas del río Choluteca, junto con su motocicleta, y fue a impactar contra el muro y las rocas que está a la orilla del cause de este afluente.

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Por la dinámica de la escena del accidente y por cómo fue encontrado su cuerpo, se presume que venía procedente de la zona del IHSS. Por circunstancias que hasta ahora se desconocen, perdió el control de su vehículo de dos ruedas y se precipitó al abismo.

Dueño de una llantera

Ángel Alexis Palma era originario de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, pero estaba radicado en la capital de la República.

Era propietario de una reparadora de llantas ubicada en el barrio Perpetuo Socorro, en la zona de Villa Adela, en Comayagüela.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras recibió la alerta del accidente a la 1:13 de la tarde, por transeúntes que pasaban por la calle dónde se produjo el percance, para ver si éste estaba con vida, pero al llegar constataron su fallecimiento.

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El cuerpo fue recuperado por rescatistas del Cuerpo de Bomberos. Luego fue trasladado por personal de Medicina Forense para ser ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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