Dueño de llantera era el motociclista que murió tras caer en el río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Como Ángel Alexis Palma fue identificado un hombre que pereció tras accidentarse en su motocicleta y caer de un precipicio hacia el río Choluteca en la capital.

El incidente ocurrió este jueves a la 1:00 de la tarde, cerca del puente Carías, en la calle que conecta con el edificio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del barrio Abajo.

Palma, de 36 años de edad, cayó a las pestilentes aguas del río Choluteca, junto con su motocicleta, y fue a impactar contra el muro y las rocas que está a la orilla del cause de este afluente.