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Motociclista muere tras caer al río Choluteca en la capital

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido ni cómo habría terminado cayendo en el río

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 14:55
Motociclista muere tras caer al río Choluteca en la capital

El cuerpo del motociclista quedó tirado en un montículo de tierra y su motocicleta a un lado.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista falleció la tarde de este jueves 11 de junio tras caer al río Choluteca en el sector de Barrio Abajo de la capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido ni cómo habría terminado cayendo en el río.

Informes preliminares de las autoridades indican que el conductor iba a alta velocidad y no pudo girar en la curva.

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El Cuerpo de Bomberos llegó hasta el lugar para rescatar el cadáver de la víctima que quedó atrapado en un montículo de tierra a la orilla de un muro.

Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue capitalina, donde se realizará la autopsia legal y respectiva identificación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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