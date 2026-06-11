Motociclista muere tras caer al río Choluteca en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista falleció la tarde de este jueves 11 de junio tras caer al río Choluteca en el sector de Barrio Abajo de la capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido ni cómo habría terminado cayendo en el río.

Informes preliminares de las autoridades indican que el conductor iba a alta velocidad y no pudo girar en la curva.