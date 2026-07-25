Selección de Honduras conoce rivales y fechas para partidos de la Nations League

San Pedro Sula, Honduras.- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) confirmó el calendario oficial de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027, certamen que significará el debut oficial del entrenador español José Francisco Molina al frente de la Selección Nacional de Honduras.

La escuadra catracha buscará arrancar con buen pie su participación en el torneo con el objetivo de finalizar entre los primeros lugares del Grupo B, avanzar a la siguiente ronda y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027. Honduras comparte sector con Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

El novedoso formato suizo implementado por Concacaf establece que las 12 selecciones de la Liga A disputarán únicamente cuatro encuentros durante la fase de grupos, dos en condición de local y dos como visitante. Debido a este sistema, la Bicolor no enfrentará a Guatemala ni a El Salvador en esta instancia, sino que jugará ante Surinam, Martinica y sostendrá una serie de ida y vuelta frente a Jamaica.

El estreno de Honduras será el viernes 25 de septiembre de 2026, cuando reciba a Surinam en territorio nacional. Posteriormente, el martes 29 de septiembre, la Bicolor visitará a Jamaica, mientras que el jueves 1 de octubre volverá a jugar fuera de casa, esta vez frente a Martinica.

La fase de grupos concluirá el lunes 5 de octubre de 2026, fecha en la que Honduras será anfitrión nuevamente para medirse a Jamaica, cerrando así su participación en esta etapa del campeonato con la ilusión de asegurar uno de los dos boletos a la siguiente ronda.

En caso de terminar entre los dos mejores equipos del Grupo B, la Selección Nacional avanzará a los cuartos de final, serie de eliminación directa que se disputará del 9 al 17 de noviembre de 2026. Los vencedores de esos cruces clasificarán al Final Four, programado del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, además de obtener el pase directo a la Copa Oro 2027.