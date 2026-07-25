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Capturan a ingeniero civil con orden de detención pendiente por estafa en San Pedro Sula

Agentes de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano capturaron en San Pedro Sula al ingeniero civil quien tenía una orden de detención pendiente

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 12:04
Capturan a ingeniero civil con orden de detención pendiente por estafa en San Pedro Sula

El ingeniero civil, identificado como Leónidas Emilio Cortez, fue capturado por agentes de la Policía Nacional en San Pedro Sula, acusado de cometer del delito de estafa.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de los operativos preventivos y de inspección en el transporte público, agentes de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano de San Pedro Sula (USTU-SPS), bajo la coordinación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), arrestaron a un ingeniero que contaba con una orden de captura pendiente por el delito de estafa.

El detenido fue identificado como Leónidas Emilio Cortez, de 36 años de edad, de profesión ingeniero civil, originario del municipio de San Luis, Santa Bárbara y residente en la colonia Heriberto Solano de San Pedro Sula.

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La acción policial se llevó a cabo mediante intervenciones de rutina a las unidades de transporte a la altura del Barrio Barandillas de la capital industrial. Al verificar su identidad en el sistema policial, se constató que registraba un requerimiento judicial activo.

Según la información de los agentes de la USTU, la orden de captura fue emitida el 14 de abril de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.

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Las autoridades policiales dieron a conocer que la estafa cometida fue en contra de un testigo protegido.

El imputado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que se le siga el debido proceso legal y se determine su responsabilidad penal en relación con el delito que se le atribuye.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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