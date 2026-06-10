La DAET y taxistas de la capital unirán esfuerzos para combatir la extorsión al transporte

Tegucigalpa, Honduras.- Con la finalidad de iniciar el proceso para erradicar el criminal flagelo de la extorsión en el país, la autoridades de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), sostuvieron la primera reunión de trabajo con directivos y propietarios de taxis que operan en la capital de la República. Dirigentes de la Asociación Interdepartamental de Puntos de Taxis (AITERPT), tuvieron el primer acercamiento con la DAET, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y el combate al delito de extorsión, que afecta al sector transporte. El encuentro estuvo coordinado por el jefe de la DAET, comisionado de Policía, Jorge Daniel Molina Gálvez, junto al jefe de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano, subcomisionado de Policía, Enrique Maldonado.

Por su parte, los representantes de la asociación de taxistas expusieron sus inquietudes y los planteamientos -que ellos consideran- sobre la problemática de seguridad que enfrentan a diario, por el asedio criminal de las maras y pandillas, en torno al ilegal pago de extorsión.



Censo y control

Entre los acuerdos alcanzados entre la DAET y los taxistas, destaca la realización de un censo integral de todos los operadores y propietarios de unidades de taxi que prestan el servicio en los distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela. Esta medida le permitirá a esta División contar con una base de datos actualizada que facilite la coordinación y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad para contrarrestar ese delito y otros conexos.