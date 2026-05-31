90 % del personal de extinta Dipampco no integrará nueva Dirección Anti Extorsión

Tegucigalpa, Honduras.- Los avances en el proceso de organización, estructuración y puesta en funcionamiento de la recién creada División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) continúan este domingo, revela la Policía Nacional. La creación de la DAET responde a una estrategia institucional orientada al fortalecimiento de las capacidades investigativas, operativas y de inteligencia de la Policía Nacional, con el fin de enfrentar de manera más efectiva los delitos relacionados con la extorsión, las asociaciones terroristas y otras modalidades del crimen organizado que afectan la seguridad y tranquilidad de la población hondureña. "Como parte de este proceso, se ha establecido un riguroso mecanismo de selección y evaluación del recurso humano que conformará esta nueva división", aclaran las autoridades. Este proceso contempla criterios específicos relacionados con experiencia profesional, capacidades técnicas, formación especializada, resultados operativos, perfil investigativo y competencias en inteligencia policial.

En ese sentido, las autoridades aclaran que la DAET no absorberá de manera automática, ni en su totalidad, al personal que integraba la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Los primeros análisis derivados de la estructuración operativa y administrativa determinan que aproximadamente el 90 % de los funcionarios que formaban parte de dicha dirección no podrán integrar la nueva división, mientras que únicamente cerca de un 10 % podría ser considerado para formar parte de la DAET, siempre y cuando cumpla con los perfiles, estándares y requisitos previamente establecidos para el desarrollo de las funciones especializadas que demanda esta unidad. De acuerdo al comunicado de la Policía Nacional, esta decisión responde exclusivamente a criterios técnicos, estratégicos y de fortalecimiento institucional, orientados a consolidar una dependencia con capacidades altamente especializadas en materia de investigación criminal e inteligencia, elementos fundamentales para la judicialización efectiva de los delitos y la desarticulación de estructuras criminales.