MP admite escrito de la defensa de Luis Redondo, pero niega acceso a información del caso

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público admitió el escrito de apersonamiento presentado por la defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en el marco de la investigación por las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Sin embargo, el ente acusador rechazó la solicitud de los apoderados legales del exfuncionario para obtener información relacionada con el expediente y las diligencias investigativas que se encuentran en curso.

La acción legal fue presentada luego de que el Ministerio Público citara a Redondo y a otros exintegrantes de la Comisión Permanente para rendir declaración en condición de investigados dentro de un proceso orientado a determinar si durante el funcionamiento de ese órgano se excedieron las facultades otorgadas por la Constitución y las leyes de la República.