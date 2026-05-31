MP admite escrito de la defensa de Luis Redondo, pero niega acceso a información del caso

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público admitió el escrito de apersonamiento presentado por la defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en el marco de la investigación por las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo.
Sin embargo, el ente acusador rechazó la solicitud de los apoderados legales del exfuncionario para obtener información relacionada con el expediente y las diligencias investigativas que se encuentran en curso.
La acción legal fue presentada luego de que el Ministerio Público citara a Redondo y a otros exintegrantes de la Comisión Permanente para rendir declaración en condición de investigados dentro de un proceso orientado a determinar si durante el funcionamiento de ese órgano se excedieron las facultades otorgadas por la Constitución y las leyes de la República.
La investigación también alcanza a otros exdiputados y diputados que formaron parte de la Comisión, entre ellos Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire, además de varios legisladores que actualmente continúan ejerciendo funciones en el Congreso Nacional.
Según ha informado el Ministerio Público, las líneas de investigación se centran en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente que presuntamente habrían sobrepasado los límites y facultades establecidos en el marco legal hondureño.
Entre los posibles delitos bajo análisis figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y otros ilícitos contra la administración pública.
El pasado 20 de mayo, las defensas de varios de los exintegrantes de la Comisión Permanente presentaron escritos de apersonamiento con el objetivo de conocer las razones de la investigación y ejercer el derecho a la defensa dentro del proceso.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado requerimientos fiscales contra los investigados y mantiene abiertas las diligencias para determinar si existieron actuaciones fuera del marco legal durante el funcionamiento de la comisión.