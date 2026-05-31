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Familiares del periodista Julio Núñez cumplieron su último deseo: esto pidió antes de morir

La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa luego de varios días de complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 10:33
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La petición que el periodista Julio Núñez hizo antes de morir y que su familia decidió cumplir. Así honraron su memoria.

Fotos: Cortesía.
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El fallecimiento de Julio César Núñez dejó un profundo vacío en el periodismo deportivo hondureño y en miles de aficionados que siguieron su carrera durante décadas.
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El narrador uruguayo se convirtió en una de las voces más reconocidas del país gracias a su estilo apasionado y profesional.
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Su célebre frase “Aguanta corazón” quedó grabada en la memoria de generaciones de seguidores del deporte nacional.
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Núñez llegó a Honduras en 2003 y rápidamente se ganó un espacio entre los comunicadores deportivos más destacados.
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Durante años formó parte de las transmisiones deportivas de Televicentro y también dirigió el área de deportes de HRN.
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Su trabajo lo llevó a cubrir eliminatorias mundialistas, Copas Oro y numerosos torneos de la Liga Nacional de Honduras.
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La llegada del comunicador al país fue impulsada por la recomendación del entrenador uruguayo Ernesto Luzardo.
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En reconocimiento a su trayectoria y aporte profesional, recibió la nacionalidad hondureña en 2015.
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Antes de establecerse en Honduras, desarrolló una extensa carrera en radio y televisión en su natal Uruguay.
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En 2013 atravesó una delicada situación de salud tras sufrir complicaciones pulmonares que lo mantuvieron hospitalizado.
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Pese a aquel difícil episodio, logró recuperarse y continuó vinculado a los medios de comunicación deportivos.
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Lamentablemente, en su última complicación no resistió. La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa luego de varios días de complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular sufrido a inicios de mayo.
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Durante varios días fue velado por familiares y seres queridos en Tegucigalpa.

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Pero este fin de semana ocurrió uno de los actos más sentimentales para la familia del periodista.
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Julio Núñez pidió en vida que cuando muriera, parte de sus cenizas fueran lanzadas al Lago de Yojoa, uno de los sitos que más admiraba de Honduras.

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Otra parte de las mismas será entregada a su esposa y la otra será enviada hasta su natal Uruguay.
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