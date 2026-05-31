Piqué planea demandar a Shakira por este insólito motivo: La cantante enfrentará la justicia

Se destapa nueva polémica entre una de las exparejas más famosas del mundo. Piqué planea demandar a Shakira por este grave motivo.
Parecía que entre Shakira y Piqué la relación había mejorado luego de la sonada ruptura de la pareja en el 2022... Pero con lo último que se informa parece que nada ha cambiado.
Una nueva batalla legal entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué ha vuelto a captar la atención internacional.
Diversos medios de entretenimiento en España y América Latina informan que Gerard Piqué estaría analizando emprender acciones legales contra Shakira.
La polémica surgió después del multitudinario concierto que Shakira ofreció en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.
La actuación de Shakira en Copacabana ha generado una reacción inmediata en el entorno de Gerard Piqué. Durante el concierto, la artista se ha autodefinido como “madre soltera” ante miles de asistentes, lo que ha reavivado la polémica sobre la gestión de su ruptura y el papel del exfutbolista como progenitor.
En su intervención en Brasil, Shakira expresó: “En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras. Mujeres que, sin ayuda, tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas."
Las declaraciones, que la cantante ya había reproducido en sus redes sociales, han generado malestar en el ámbito de Piqué, que interpreta sus palabras como un reproche público y una manera de cuestionar la implicación paterna del exfutbolista.
Además, se informa de que Piqué estaría analizando emprender acciones legales contra su expareja debido a la exposición pública de sus hijos, Milan y Sasha, durante algunos momentos de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Desde el entorno de Piqué, algunas voces critican que la colombiana haga partícipes a los hijos de la pareja tanto en entrevistas como en vídeos difundidos en redes o conciertos.
Según versiones difundidas por la prensa española, el entorno de Piqué considera que la presencia de los niños en un evento de semejante magnitud pudo haberse realizado sin el consentimiento adecuado del exjugador, situación que habría generado un fuerte malestar
La periodista española Silvia Taulés fue una de las primeras en revelar que el exfutbolista estaría estudiando la posibilidad de acudir a los tribunales para proteger la privacidad y la imagen de sus hijos.
Una posible demanda que el abogado de Gerard, Ramón Tamborero, no ha querido confirmar ni desmentir ante las cámaras de Europa Press.
“No te puedo decir nada porque no tengo ni idea, de verdad. Os lo agradezco, pero no puedo daros información de nada, muchas gracias”, ha apuntado con la discreción que le caracteriza, dejando abierta la posibilidad de que el exfutbolista acuda a la Justicia por la sobreexposición a la que está sometiendo Shakira a sus hijos.
Mientras algunos consideran que Shakira tiene derecho a compartir momentos familiares dentro de su gira artística, otros opinan que la exposición mediática de menores debe manejarse con especial cuidado cuando ambos padres tienen notoriedad pública.
Prensa española señala que el círculo cercano del exfutbolista le ha recomendado denunciar a la cantante por la exposición pública de sus hijos
Por ahora ambos personajes no han emitido comunicados oficiales anunciando una demanda o confirmando que exista un proceso legal en marcha.