Desorden en París en festejo de aficionados de PSG tras ganar Champions League

El París Saint-Germain se coronó bicampeón de la Champions League de la UEFA, pero la celebración se salió de control en Francia
Según los reportes policiales, al menos 79 personas fueron arrestadas durante la noche de celebraciones, muchas de ellas en el área de los Campos Elíseos, donde se concentró una gran multitud de aficionados del PSG para celebrar el título europeo.
De ese total, 45 personas permanecieron bajo custodia en comisarías de París, mientras las autoridades continúan evaluando su participación en los desórdenes ocurridos tras el final del partido.
Entre los incidentes más graves, se confirmó que un agente de policía resultó herido después del lanzamiento de fuegos artificiales, en medio del ambiente de euforia que rápidamente se tornó en tensión en varios sectores.
Las autoridades calificaron la situación como “provisionalmente controlada”, aunque reconocieron que los disturbios se extendieron a diferentes zonas de la ciudad, dificultando las labores de seguridad.
En los Campos Elíseos, donde se congregaron alrededor de 20.000 aficionados, se vivieron momentos de caos con enfrentamientos puntuales, uso de pirotecnia y daños materiales en la vía pública.
Los incidentes no se limitaron al centro de la ciudad, ya que también se reportaron altercados cerca del Parque de los Príncipes, estadio del PSG, donde grupos de aficionados se reunieron para continuar la celebración.
Asimismo, la plaza de la République fue otro de los puntos donde se registraron tensiones entre grupos de hinchas y las fuerzas del orden, que intentaban dispersar a la multitud.
El dispositivo de seguridad desplegado por el gobierno francés incluyó a miles de policías y gendarmes, en un esfuerzo por evitar que se repitieran episodios violentos como los ocurridos en celebraciones anteriores del club.
Las autoridades recordaron que en festejos previos del PSG también se habían producido graves incidentes, incluyendo heridos y detenciones masivas, lo que motivó un refuerzo especial para esta ocasión.
A pesar del dispositivo, la intensidad de la celebración desbordó en varios momentos a las fuerzas de seguridad, que tuvieron que intervenir para controlar grupos violentos y dispersar concentraciones.
Los investigadores continúan analizando imágenes y testimonios para identificar a los responsables de los actos vandálicos y posibles agresiones ocurridas durante la noche.
Mientras tanto, el balance oficial sigue siendo provisional, aunque las autoridades han advertido que el número de detenidos y heridos podría aumentar conforme avancen las investigaciones.
La jornada, que debía ser una celebración histórica para el PSG tras su nuevo título europeo, terminó empañada por los disturbios que volvieron a poner en el centro del debate la seguridad en grandes eventos deportivos en París.