Mercado: Barcelona cerca de otro fichaje y Real Madrid busca robarle joyita al PSG

Se comienza a mover el mercado de piernas en el fútbol de europa, el Real Madrid luego de su mala campaña ya piensa en nuevo fichajes de cara a una nueva campaña
Davide Ancelotti: El hijo de Carlo, el técnico de la selección de Brasil, tendrá un nuevo reto como DT, ese es entrenar al Lille de Francia, luego de su paso por el Botafogo.
Massimiliano Allegri: Luego de ser despedido del AC Milan, ahora tendrá un nuevo reto y ese será dirigir al Nápoli.
Joško Gvardiol: Su futuro sería fuera del Manchester City ya que el FC Barcelona ha mostrado interés en él.
Mauricio Pochettino: Pese a que está con la selección de Estados Unidos en el Mundial United 2026, el AC Milán se ha interesado en él y lo tiene entre los candidatos para la próxima campaña.
Álvaro Morata: No seguiría en el Como tras no tener un gran rendimiento, por lo que el Getafe ha empezado a preguntar por él, club del que el delantero en algún momento que desearía volver.
Tijjani Reijnders: No tuvo el rendimiento deseado en el Manchester City, razón por la que saldría, debido a ellos, equipos como el Atlético de Madrid y Juventus se han interesado en él.
Nicolás Otamendi: El veterano defensor campeón del mundo con Argentina ha dejado el Benfica y ahora jugará para el River Plate de su país a sus 38 años.
Arne Slot: No sigue como técnico del Liverpool, así lo anunció el conjunto inglés.
Dani Ceballos: No quiere seguir en el Real Madrid por la poca oportunidad que tuvo, por lo que está analizando irse al Real Betis, club donde surgió y el cual estaría dispuesto a pagar lo 15 millones de euros para llevárselo.
Ansu Fati: El delantero de 23 años de edad que ha estado a préstamo con el Mónaco, analiza seguir en dicho club y no regresar al FC Barcelona ya que con la llegada de Anthony Gordon ve poco probable que sea tomado en cuenta.
Julián Álvarez: El FC Barcelona ha enviado su primera oferta de forma formal al Atlético de Madrid por el delantero argentino, donde habría ofrecid 100 millones de euros, según detalla Fabrizio Romano.
Ibrahima Konaté: Se queda sin contrato con el Liverpool a finales de junio, por lo que luego está libre de nogociar con el equipo que desee, uno de ellos es el Real Madrid, club que se ha interesado en él.
Real Madrid: El presidente del equipo blanco, Florentino Pérez, quiere tres fichajes para esta nueva campaña.
Junior Kroupi: El Bayern Múnich ha empezado a mostrar interés por el joven jugador de 19 años de edad que pertenece al Bournemouth, aunque no la tendrá fácil, ya que Liverpool, Manchester City y Manchester United, está dispuestos a pagar los 40 millones de euros que vale.
Ellos son; Joao Neves (21), centrocampista del PSG, Bastoni (27), central del Inter de Milán, y recuperar a Víctor Muñoz (22), el jugador de Osasuna por el que el club blanco tiene una opción relativamente fácil de recompra