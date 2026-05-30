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Mercado: Barcelona cerca de otro fichaje y Real Madrid busca robarle joyita al PSG

Se comienza a mover el mercado de piernas en el fútbol de europa, el Real Madrid luego de su mala campaña ya piensa en nuevo fichajes de cara a una nueva campaña

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 15:11
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Se comienza a mover el mercado de piernas en el fútbol de europa, el Real Madrid luego de su mala campaña ya piensa en nuevo fichajes de cara a una nueva campaña
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Davide Ancelotti: El hijo de Carlo, el técnico de la selección de Brasil, tendrá un nuevo reto como DT, ese es entrenar al Lille de Francia, luego de su paso por el Botafogo.
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Massimiliano Allegri: Luego de ser despedido del AC Milan, ahora tendrá un nuevo reto y ese será dirigir al Nápoli.

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Joško Gvardiol: Su futuro sería fuera del Manchester City ya que el FC Barcelona ha mostrado interés en él.
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Mauricio Pochettino: Pese a que está con la selección de Estados Unidos en el Mundial United 2026, el AC Milán se ha interesado en él y lo tiene entre los candidatos para la próxima campaña.
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Álvaro Morata: No seguiría en el Como tras no tener un gran rendimiento, por lo que el Getafe ha empezado a preguntar por él, club del que el delantero en algún momento que desearía volver.
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Tijjani Reijnders: No tuvo el rendimiento deseado en el Manchester City, razón por la que saldría, debido a ellos, equipos como el Atlético de Madrid y Juventus se han interesado en él.
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Nicolás Otamendi: El veterano defensor campeón del mundo con Argentina ha dejado el Benfica y ahora jugará para el River Plate de su país a sus 38 años.
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Arne Slot: No sigue como técnico del Liverpool, así lo anunció el conjunto inglés.
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Dani Ceballos: No quiere seguir en el Real Madrid por la poca oportunidad que tuvo, por lo que está analizando irse al Real Betis, club donde surgió y el cual estaría dispuesto a pagar lo 15 millones de euros para llevárselo.
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Ansu Fati: El delantero de 23 años de edad que ha estado a préstamo con el Mónaco, analiza seguir en dicho club y no regresar al FC Barcelona ya que con la llegada de Anthony Gordon ve poco probable que sea tomado en cuenta.
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Julián Álvarez: El FC Barcelona ha enviado su primera oferta de forma formal al Atlético de Madrid por el delantero argentino, donde habría ofrecid 100 millones de euros, según detalla Fabrizio Romano.

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Ibrahima Konaté: Se queda sin contrato con el Liverpool a finales de junio, por lo que luego está libre de nogociar con el equipo que desee, uno de ellos es el Real Madrid, club que se ha interesado en él.
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Real Madrid: El presidente del equipo blanco, Florentino Pérez, quiere tres fichajes para esta nueva campaña.

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Junior Kroupi: El Bayern Múnich ha empezado a mostrar interés por el joven jugador de 19 años de edad que pertenece al Bournemouth, aunque no la tendrá fácil, ya que Liverpool, Manchester City y Manchester United, está dispuestos a pagar los 40 millones de euros que vale.
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Ellos son; Joao Neves (21), centrocampista del PSG, Bastoni (27), central del Inter de Milán, y recuperar a Víctor Muñoz (22), el jugador de Osasuna por el que el club blanco tiene una opción relativamente fácil de recompra
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