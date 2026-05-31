Regidor denuncia que cisternas de la AMDC estaban inactivas y dañadas el chasís

Tegucigalpa, Honduras.- El regidor y presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Eliseo Castro Pavón, aseguró que las cisternas utilizadas para abastecer de agua a las zonas altas de la capital se encontraban fuera de servicio y con daños estructurales cuando la actual administración asumió funciones. “Todas las cisternas estaban desactivadas. Incluso hasta sospechosamente dañadas. Y digo sospechosamente dañadas porque no hay razón para que se dañe el chasís y se quiebre en cada una. Quedaron tiradas en un parqueo”, afirmó el funcionario. Castro Pavón cuestionó el manejo de los recursos municipales en administraciones anteriores y sostuvo que la falta de mantenimiento de la infraestructura afectó la prestación de servicios a la población.

“Yo creo que se manejaron muy mal los fondos que corresponden al pueblo capitalino. Quienes pagamos impuestos somos los que terminamos sufriendo las consecuencias por la falta de respuesta y de infraestructura, pero eso ya se está resolviendo poco a poco”, expresó el regidor del Partido Liberal. Ante el desabastecimiento del vital líquido, informó que se han reactivado unas 12 cisternas que actualmente cubren distintas rutas para atender a las familias que carecen de acceso regular al servicio. “Las pipas están distribuidas en diferentes sectores para atender a la población que no cuenta con grifos en sus viviendas, pero que dispone de tanques o barriles para almacenar agua”, concluyó. El funcionario también señaló la paralización de varios proyectos de infraestructura en la capital. “La alcaldía anterior paralizó proyectos sin explicación alguna, entre ellos la represa San José, una obra que requiere centenares de millones de dólares en inversión. También quedó detenido el paso a desnivel que conecta hacia Mateo, lo que sigue afectando el tráfico vehicular”, manifestó. Otro de los problemas mencionados por Castro Pavón fue la interrupción en el traslado de desechos sólidos hacia los sitios de disposición final, situación que, según indicó, contribuyó a la contaminación de la ciudad.

Emergencia hídrica