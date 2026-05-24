Concepción al 43% y Los Laureles al 35%: UMAPS alerta por bajos niveles

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó sobre los niveles de almacenamiento de los embalses que abastecen al Distrito Central y confirmó que el sistema continúa en riesgo hídrico alto debido a la disminución de las reservas y al aumento de la demanda de agua durante la época de verano.
Según la UMAPS, los embalses La Concepción y Los Laureles presentan niveles bajos, por lo que las autoridades municipales se mantienen en alerta.
En el caso de La Concepción, la represa registra un 43.79% de su capacidad total, con un volumen almacenado de 15,782 millones de metros cúbicos.
Ante esta situación, las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a hacer un uso racional del agua y a respetar los horarios establecidos en los diferentes circuitos de distribución.
En las últimas semanas, la UMAPS indicó que el racionamiento en la capital será hasta de seis días debido a la crisis de agua. Además, informó que distribuye agua en cisternas en las colonias más vulnerables y en las zonas que no cuentan con el servicio por tubería.
La represa Los Laureles también presenta una situación crítica, al reportar apenas un 35.55% de su capacidad, con un volumen estimado de 3,734 millones de metros cúbicos y una producción de la planta de tratamiento de 450 litros por segundo, lo que la coloca en un estado de severa reducción operativa.
La UMAPS advirtió que ambos sistemas de abastecimiento continúan bajo condiciones de estrés operativo, lo que impacta directamente en la distribución de agua potable hacia distintos sectores del Distrito Central.
La UMAPS considera que las represas se encuentran actualmente en un nivel de riesgo hídrico alto, debido a la combinación de la baja capacidad de almacenamiento en los embalses y el incremento constante de la demanda doméstica, comercial e institucional en la capital hondureña.
Por esa razón, los racionamientos de agua potable continúan vigentes y se extienden hasta seis días en algunos sectores del Distrito Central, dependiendo del comportamiento de los embalses y de las condiciones climáticas en las zonas de captación.
Las autoridades explicaron que estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento y evitar un colapso en la distribución de agua potable, mientras se mantiene un monitoreo constante de los niveles de La Concepción y Los Laureles.
La UMAPS hizo un llamado urgente a la ciudadanía a reforzar las medidas de ahorro de agua en los hogares, ya que la evolución del sistema dependerá en gran medida del consumo responsable y de las condiciones naturales en las próximas semanas.
Hacia la baja
En los primeros meses de 2026, los embalses La Concepción y Los Laureles se mantuvieron en rangos relativamente estables, cercanos al 60% y 67%, respectivamente, lo que permitió sostener el abastecimiento sin mayores alteraciones en la distribución de agua potable en la capital.
Sin embargo, a partir de abril comenzó a evidenciarse una caída más pronunciada en los niveles, que se situaron por debajo del 50% en promedio. Esta situación obligó a ampliar los periodos de racionamiento en distintos sectores del Distrito Central, con interrupciones que en algunos casos se extendieron por varios días.
Para principios de mayo, el sistema ingresó a una fase más crítica, con registros que ubicaron a Los Laureles en alrededor del 37% y a La Concepción entre 46% y 48%. Esta situación mantiene bajo vigilancia a las autoridades de la UMAPS, que anunciaron que, si no llueve, las represas podrían abastecer de agua a la capital hasta el 8 de agosto.