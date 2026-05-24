Concepción al 43% y Los Laureles al 35%: UMAPS alerta por bajos niveles

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó sobre los niveles de almacenamiento de los embalses que abastecen al Distrito Central y confirmó que el sistema continúa en riesgo hídrico alto debido a la disminución de las reservas y al aumento de la demanda de agua durante la época de verano.

Según la UMAPS, los embalses La Concepción y Los Laureles presentan niveles bajos, por lo que las autoridades municipales se mantienen en alerta.

En el caso de La Concepción, la represa registra un 43.79% de su capacidad total, con un volumen almacenado de 15,782 millones de metros cúbicos.

Ante esta situación, las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a hacer un uso racional del agua y a respetar los horarios establecidos en los diferentes circuitos de distribución.

En las últimas semanas, la UMAPS indicó que el racionamiento en la capital será hasta de seis días debido a la crisis de agua. Además, informó que distribuye agua en cisternas en las colonias más vulnerables y en las zonas que no cuentan con el servicio por tubería.

La represa Los Laureles también presenta una situación crítica, al reportar apenas un 35.55% de su capacidad, con un volumen estimado de 3,734 millones de metros cúbicos y una producción de la planta de tratamiento de 450 litros por segundo, lo que la coloca en un estado de severa reducción operativa.

La UMAPS advirtió que ambos sistemas de abastecimiento continúan bajo condiciones de estrés operativo, lo que impacta directamente en la distribución de agua potable hacia distintos sectores del Distrito Central.