Represas del Distrito Central están en niveles entre 42% y 48% en plena temporada seca

Tegucigalpa, Honduras.- Los principales embalses que abastecen al Distrito Central registraron este 4 de mayo niveles por debajo de la mitad de su capacidad, en medio de la temporada seca que continúa impactando la disponibilidad de agua potable en la capital hondureña.
El reporte más reciente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) detalla que los sistemas Los Laureles y La Concepción mantienen volúmenes limitados, lo que obliga a mantener medidas de control en la distribución.
En el subsistema Los Laureles, el nivel del embalse se situó en 1,021.70 metros sobre el nivel del mar, con un volumen almacenado de 4.433 millones de metros cúbicos de agua.
Este sistema presenta un almacenamiento de 42.20%, una cifra que refleja la presión que enfrenta debido a la alta demanda y la falta de lluvias sostenidas en las últimas semanas.
La producción actual de Los Laureles se mantiene en 500 litros por segundo, caudal que resulta insuficiente para cubrir de manera continua a todos los sectores que dependen de esta fuente.
Por su parte, el subsistema La Concepción reportó un nivel de 1,143.30 metros sobre el nivel del mar, con un volumen de 17.662 millones de metros cúbicos.
El porcentaje de almacenamiento en este embalse alcanzó el 48.79%, manteniéndose como el sistema con mayor capacidad dentro del esquema de abastecimiento de represas en la capital hondureña.
La producción de La Concepción se ubica en 1,500 litros por segundo, siendo el principal soporte para el suministro de agua en varias colonias del Distrito Central.
Ambos embalses continúan siendo monitoreados de forma permanente por las autoridades municipales, quienes ajustan la distribución en función de los niveles disponibles.
Las condiciones actuales responden en gran medida a la prolongación de la época seca y a la variabilidad climática que ha reducido la recarga natural de las fuentes.
Ante este escenario, las autoridades mantienen estrategias orientadas a optimizar el uso del agua y evitar mayores afectaciones en el suministro hacia la población.
Según el titular de la UMAPS, Gustavo Boquín, los racionamientos de agua podrían llegar hasta los siete días, esto de acuerdo a la zona de abastecimiento de la ciudad.
El comportamiento de los embalses en las próximas semanas dependerá en buena medida del inicio de las lluvias, previsto para finales de mayo o inicios de junio.
Mientras tanto, se mantiene la vigilancia técnica sobre estos sistemas, considerados fundamentales para el abastecimiento de miles de hogares en la capital.