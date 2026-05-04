Represas del Distrito Central están en niveles entre 42% y 48% en plena temporada seca

Tegucigalpa, Honduras.- Los principales embalses que abastecen al Distrito Central registraron este 4 de mayo niveles por debajo de la mitad de su capacidad, en medio de la temporada seca que continúa impactando la disponibilidad de agua potable en la capital hondureña.

El reporte más reciente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) detalla que los sistemas Los Laureles y La Concepción mantienen volúmenes limitados, lo que obliga a mantener medidas de control en la distribución.

En el subsistema Los Laureles, el nivel del embalse se situó en 1,021.70 metros sobre el nivel del mar, con un volumen almacenado de 4.433 millones de metros cúbicos de agua.

Este sistema presenta un almacenamiento de 42.20%, una cifra que refleja la presión que enfrenta debido a la alta demanda y la falta de lluvias sostenidas en las últimas semanas.

La producción actual de Los Laureles se mantiene en 500 litros por segundo, caudal que resulta insuficiente para cubrir de manera continua a todos los sectores que dependen de esta fuente.

Por su parte, el subsistema La Concepción reportó un nivel de 1,143.30 metros sobre el nivel del mar, con un volumen de 17.662 millones de metros cúbicos.