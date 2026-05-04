La Cancillería detecta gasto de 15 millones de lempiras mensuales en plazas

Tegucigalpa, Honduras.-Un gasto mensual de aproximadamente 15 millones de lempiras en contrataciones supernumerarias heredadas fue detectado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, según el informe presentado a los 100 días de la administración del presidente Nasry Asfura.

De acuerdo con la Cancillería, este monto —equivalente a 180 millones de lempiras al año— motivó un proceso de reordenamiento institucional que incluye la eliminación de planillas irregulares, controles financieros más estrictos y la reestructuración del servicio exterior.

En el informe se establece, además, que la Cancillería de República ha iniciado un reordenamiento integral del servicio exterior y de la red consular bajo criterios de legalidad, eficiencia y mérito.

Ante esa situación, y en el marco del Presupuesto General de la República 2026, se está ejecutando un ajuste ordenado y gradual que ha incluido la reestructuración institucional, la eliminación de planillas irregulares, la regularización de pagos y la implementación de un control financiero estricto en la red consular, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios ofrecidos a los connacionales en el exterior de manera oportuna.

Como parte de las primeras medidas, se solicitó a embajadores, jefes de misión y personal consular poner sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo, mientras se avanza en una reorganización bajo criterios de legalidad, eficiencia y mérito.

La institución aseguró que los ajustes no han afectado la operatividad, y reportó la designación progresiva de representantes diplomáticos en países como Estados Unidos, México, Francia y Guatemala.

“En esencia, estamos ordenando la casa y, en paralelo, reconstruyendo con mayor seriedad la representación externa del Estado. Fortalecimiento integral de la protección consular y la atención a hondureños en el exterior y retornados”, establece un comunicado de la Cancillería.