Cancillería detecta alto volumen de contrataciones en red consular

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores identificaron un alto volumen de contratación de personal local y de distintas nacionalidades en la red consular de Honduras. La viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios, Eillim Flores Irachez, se pronunció sobre las acciones que se ejecutan en esa dependencia, en el marco del proceso de reestructuración del servicio exterior. “La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa a la ciudadanía que, como resultado de un proceso de auditoría interna y análisis costo-beneficio desarrollado durante los últimos meses, se ha tomado la decisión de implementar medidas administrativas orientadas a fortalecer la eficiencia, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos en la red consular de Honduras”, detalló la funcionaria. Recordó que, en el marco de la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, se ha procedido a un “reordenamiento del personal, priorizando la consolidación del personal permanente hondureño y la revisión de contratos locales”.

“Esta medida responde a la necesidad de corregir distorsiones administrativas heredadas de forma irresponsable por la administración gubernamental anterior y garantizar que las funciones estratégicas del servicio exterior sean desempeñadas conforme a criterios de legalidad, idoneidad y responsabilidad institucional”, explicó. Durante sus declaraciones, destacó que estas medidas responden a una visión estratégica del gobierno enfocada en fortalecer la eficiencia, la transparencia y los resultados de la política exterior, garantizando una mejor atención a los hondureños en el exterior y un uso responsable de los recursos públicos. Ante esta situación, explicó que “se priorizará la permanencia del personal hondureño y se procederá a la finalización de los contratos que no correspondan a los criterios institucionales establecidos”. “Es importante subrayar que estas acciones se implementan con el propósito central de garantizar la continuidad y mejorar la atención consular a los hondureños en el exterior. Para ello, se ha establecido comunicación directa con los jefes de las oficinas consulares, a fin de ejecutar este proceso de manera ordenada, gradual y coordinada, asegurando que en ningún momento se vea afectada la prestación de servicios”, detalló la funcionaria.

“Cabe destacar que, sin considerar el personal permanente, los contratos locales han representado un gasto aproximado de 15 millones de lempiras mensuales, lo que equivale a más de 180 millones de lempiras anuales, los que, multiplicados por cuatro años del gobierno anterior, representaron 720 millones de lempiras para el pueblo hondureño”, dijo. Por ello, se informó que “esta situación ha generado una carga significativa para el Estado, por lo que su revisión constituye una oportunidad para evaluar el gasto público y asegurar su sostenibilidad”. Como parte del proceso, “se ha identificado un alto volumen de contrataciones locales, incluyendo personal de distintas nacionalidades que, además, no está facultado para ejercer las funciones de un funcionario nombrado mediante acuerdo”, aseguró la viceministra.