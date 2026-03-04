Cancillería inicia realineamiento de la política exterior en función de intereses nacionales

Agüero explicó que la Cancillería está evaluando qué acciones realmente “le reditúan o le dan contenido a los intereses de la política interna en Honduras proyectados hacia la política exterior”, por lo que se determinó la necesidad de reorganizar estrategias y recursos en materia diplomática.

“Es precisamente lo que decía, es un realineamiento estratégico de la política exterior de Honduras ”, afirmó la canciller, al subrayar que la decisión responde a una revisión profunda de los intereses nacionales proyectados hacia el exterior.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la salida oficial de Honduras del denominado Grupo de La Haya , la canciller de la República, Mireya Agüero, confirmó que el país atraviesa un proceso de realineamiento estratégico de su política exterior , con el objetivo de armonizar las relaciones internacionales con las prioridades internas del gobierno.

“Vimos que en este caso definitivamente teníamos que realinear estrategias. Es un tema de reorganización de recursos en temas de política”, sostuvo la funcionaria.

No obstante, enfatizó que el eje central de este viraje es el equilibrio estratégico y la coherencia con la agenda del presidente, Nasry Asfura, orientada a fortalecer áreas como educación, salud, infraestructura y atracción de inversión extranjera.

“Estamos alineando también nuestra política exterior en ese sentido. El alineamiento entre los intereses de política interna y la agenda del presidente en cuanto a sus prioridades internas”, indicó Agüero, al reiterar que el foco está en generar beneficios tangibles para la población hondureña.

En relación con China, país con el que Honduras estableció relaciones diplomáticas en marzo de 2023, la canciller confirmó que ya sostuvo un primer acercamiento formal con el embajador de ese país y que actualmente se encuentra en revisión la documentación correspondiente al vínculo bilateral.

“Estamos en un proceso de poder documentar la relación, qué es lo que ha pasado desde marzo de 2023 cuando se establecieron relaciones, y continuaremos en este examen para, repito, los mejores intereses de los hondureños”, afirmó.

La funcionaria también anunció medidas de reestructuración en la red consular, especialmente en Estados Unidos, tras una primera fase de auditoría interna.

Según detalló, se procedió a la cancelación de todas las contrataciones locales debido a un crecimiento que calificó como sobredimensionado.

“Había crecido en más de un 35% dentro de Estados Unidos, por ejemplo, completamente sobredimensionados y al mismo tiempo con muchas fisuras en la cuestión de trato a nuestros compatriotas allá”, señaló.

Situación que se veía reflejada en problemas de desatención, falta de celeridad y deficiencias en transparencia en los servicios consulares.

Con este conjunto de acciones, la Cancillería busca reordenar la política exterior hondureña bajo un enfoque pragmático, donde cada decisión diplomática esté directamente vinculada a resultados concretos para el desarrollo interno del país.