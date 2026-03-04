Conceden extradición de hondureño solicitado por asesinato en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial (PJ) informó que un juez de extradición resolvió conceder la solicitud de entrega del ciudadano Zacarías Antonio Antúnez Padilla, requerido por una corte del estado de Indiana, en Estados Unidos.

El hondureño es señalado como presunto responsable del delito de asesinato, según el requerimiento judicial emitido en su contra por las autoridades estadounidenses.

"Al ciudadano Antúnez Padilla se le presume responsable del delito de asesinato. El extraditable fue detenido por agentes policiales en atención a una orden de captura emitida en su contra", explicó el PJ a través de sus redes sociales.