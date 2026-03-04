Conceden extradición de hondureño solicitado por asesinato en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial (PJ) informó que un juez de extradición resolvió conceder la solicitud de entrega del ciudadano Zacarías Antonio Antúnez Padilla, requerido por una corte del estado de Indiana, en Estados Unidos.
El hondureño es señalado como presunto responsable del delito de asesinato, según el requerimiento judicial emitido en su contra por las autoridades estadounidenses.
"Al ciudadano Antúnez Padilla se le presume responsable del delito de asesinato. El extraditable fue detenido por agentes policiales en atención a una orden de captura emitida en su contra", explicó el PJ a través de sus redes sociales.
Antúnez Padilla fue capturado el 21 de diciembre de 2025 en el municipio de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, tras un seguimiento constante por parte de las autoridades policiales.
Según el informe preliminar, agentes encubiertos fueron desplazados hasta esa zona para ubicar al acusado y ejecutar la orden de captura correspondiente.
Tras su detención, el extraditable fue trasladado bajo fuerte resguardo policial en un vehículo tipo Black Mamba hacia las instalaciones del Comando Los Cobras de la Policía Nacional, donde permaneció a la espera de su audiencia.
Con la resolución judicial que declara con lugar la solicitud de extradición, el proceso continúa conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa vigente.