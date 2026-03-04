  1. Inicio
  2. · Sucesos

Diputados de Libre sufren accidente cuando se trasladaban a Tegucigalpa

Uno de los congresistas tuvo que ser trasladado a Tegucigalpa para ser atendido en un centro médico

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 10:29
Diputados de Libre sufren accidente cuando se trasladaban a Tegucigalpa

Así quedó el vehículo en el que se trasladaban los parlamentarios.

Foto: Cortesía

Salamá, Olancho.- Los diputados de Libertad y Refundación (Libre) por Yoro, Felipe Ponce y Denis Cálix, sufrieron un accidente automovilístico mientras se trasladaban a Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Según reportes, el accidente se dio a la altura de la comunidad de Salitre, en el municipio de Salamá, Olancho.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios juramentados por Nasry Asfura el 3 de marzo?

Tras el hecho, el congresista Felipe Ponce fue trasladado a Tegucigalpa para una revisión médica, mientras Denis Cálix se quedó en el lugar del accidente a la espera de una grúa para trasladar el vehículo a Olanchito, Yoro.

"No hay lesiones graves", confirmó el diputado Cálix tras el hecho a medios locales.

Felipe Tomás Ponce Isaula resultó electo como el tercero más votado en Yoro (de nueve) y el que más votos sacó de Libre en ese departamento, mientras Denis Cálix es diputado suplente de Jennifer Díaz Ponce.

  • Denis Cálix (izquierda) y Felipe Ponce (derecha), ambos diputados de Libre.

    Denis Cálix (izquierda) y Felipe Ponce (derecha), ambos diputados de Libre.

    (Foto: Cortesía)
  • El vehículo tuvo que ser trasladado con grúa al municipio de Olanchito, Yoro.

    El vehículo tuvo que ser trasladado con grúa al municipio de Olanchito, Yoro.

    (Foto: Cortesía )

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias