Diputados de Libre sufren accidente cuando se trasladaban a Tegucigalpa

Según reportes, el accidente se dio a la altura de la comunidad de Salitre , en el municipio de Salamá , Olancho .

Salamá, Olancho.- Los diputados de Libertad y Refundación (Libre) por Yoro , Felipe Ponce y Denis Cálix , sufrieron un accidente automovilístico mientras se trasladaban a Tegucigalpa , Francisco Morazán.

Tras el hecho, el congresista Felipe Ponce fue trasladado a Tegucigalpa para una revisión médica, mientras Denis Cálix se quedó en el lugar del accidente a la espera de una grúa para trasladar el vehículo a Olanchito, Yoro.

"No hay lesiones graves", confirmó el diputado Cálix tras el hecho a medios locales.

Felipe Tomás Ponce Isaula resultó electo como el tercero más votado en Yoro (de nueve) y el que más votos sacó de Libre en ese departamento, mientras Denis Cálix es diputado suplente de Jennifer Díaz Ponce.