Rafael Sarmiento lanza “Renovación Somos”, nuevo movimiento interno en Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Rafael Sarmiento presentó ayer un nuevo movimiento interno en el Partido Libertad y Refundación (Libre), denominado Renovación Somos.
El lanzamiento se realizó en el municipio de Juticalpa, Olancho, y contó con la participación del exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María.
Según sus impulsores, la nueva corriente busca fortalecer las bases del partido mediante una propuesta de renovación interna enfocada en la unidad y la participación activa de la militancia.
También pretende reafirmar los principios fundacionales de Libre de cara a los próximos procesos electorales.
Sarmiento aseguró que el movimiento respetará la coordinación general del partido, actualmente liderada por Manuel Zelaya Rosales, aunque dejará claro que marcará su propia línea política.
Dentro de Libre han surgido otros movimientos, como un Frente Amplio impulsado por Rasel Tomé y otra corriente promovida por Germán Altamirano, ambos distanciados de la figura de Rixi Moncada.