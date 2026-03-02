Rafael Sarmiento lanza “Renovación Somos”, nuevo movimiento interno en Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Rafael Sarmiento presentó ayer un nuevo movimiento interno en el Partido Libertad y Refundación (Libre), denominado Renovación Somos.

El lanzamiento se realizó en el municipio de Juticalpa, Olancho, y contó con la participación del exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María.

Según sus impulsores, la nueva corriente busca fortalecer las bases del partido mediante una propuesta de renovación interna enfocada en la unidad y la participación activa de la militancia.