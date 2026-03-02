  1. Inicio
  2. · Honduras

Rafael Sarmiento lanza “Renovación Somos”, nuevo movimiento interno en Libre

El diputado Rafael Sarmiento presentó en Juticalpa, Olancho, el movimiento Renovación Somos, una nueva corriente dentro de Libre que apuesta por la unidad

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 21:15
Rafael Sarmiento lanza “Renovación Somos”, nuevo movimiento interno en Libre

Desde Juticalpa, Olancho, el diputado Rafael Sarmiento oficializó el lanzamiento de Renovación Somos.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Rafael Sarmiento presentó ayer un nuevo movimiento interno en el Partido Libertad y Refundación (Libre), denominado Renovación Somos.

El lanzamiento se realizó en el municipio de Juticalpa, Olancho, y contó con la participación del exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María.

Según sus impulsores, la nueva corriente busca fortalecer las bases del partido mediante una propuesta de renovación interna enfocada en la unidad y la participación activa de la militancia.

Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas

También pretende reafirmar los principios fundacionales de Libre de cara a los próximos procesos electorales.

Sarmiento aseguró que el movimiento respetará la coordinación general del partido, actualmente liderada por Manuel Zelaya Rosales, aunque dejará claro que marcará su propia línea política.

Diputado Sergio Castellanos acepta reto de Mario Segura para hacerse prueba antidoping

Dentro de Libre han surgido otros movimientos, como un Frente Amplio impulsado por Rasel Tomé y otra corriente promovida por Germán Altamirano, ambos distanciados de la figura de Rixi Moncada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias