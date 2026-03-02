  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas

La iniciativa, que muchos la han tomado como objeto de burla, pretende reducir los accidentes provocados por animales sueltos, especialmente durante la noche

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 14:25
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
1 de 10

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bayron Banegas, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca mejorar la seguridad vial mediante la identificación de semovientes en carreteras. ¿De qué trata?

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
2 de 10

La propuesta, denominada “Ley Especial para Identificación y Seguridad Vial de Semovientes”, establece que los dueños de ganado bovino, equino, caprino y otros animales de producción deben colocar collares o cintas reflectivas en sus animales.

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
3 de 10

La medida se asemeja a la normativa vigente que obliga a los motociclistas a usar chalecos reflectivos en horario nocturno. Pero esta vez, muchos la han tomado como motivo de burla por la inusual propuesta.

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
4 de 10

Según Banegas, la implementación de estos dispositivos preventivos permitiría que los conductores detecten con mayor facilidad la presencia de animales en las carreteras, evitando colisiones y disminuyendo riesgos para peatones y automovilistas.

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
5 de 10

“La prevención salva vidas. El Estado debe anticiparse al riesgo cuando este es evidente y recurrente”, subrayó el legislador, argumentando que también contempla la creación de un Sistema Nacional de Identificación de Semovientes.

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
6 de 10

Este sistema permitirá registrar cada animal y vincularlo con su propietario mediante un código único, lo que facilitaría la supervisión y la trazabilidad en caso de incidentes viales.

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
7 de 10

Además de los collares reflectivos, la ley propone asignar fondos públicos en el presupuesto 2026-2027 para que las municipalidades puedan adquirir estos dispositivos y distribuirlos entre los ganaderos.

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
8 de 10

Banegas explicó que las corporaciones municipales serán responsables de implementar la medida mediante un censo del ganado, el cual permitirá identificar la cantidad y tipo de animales que posee cada propietario.

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
9 de 10

En caso de que un animal sin identificación provoque un accidente, la responsabilidad recaerá directamente sobre su dueño.

 Foto: Redes sociales
Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas
10 de 10

La iniciativa contempla sanciones administrativas, civiles e incluso penales si el incidente resulta en víctimas mortales. También se prevé la retención de animales sin identificación y su eventual subasta si no son reclamados.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos