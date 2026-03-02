Bayron Banegas, el diputado de Libre que propone ponerle cintas reflectivas a las vacas

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bayron Banegas, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca mejorar la seguridad vial mediante la identificación de semovientes en carreteras. ¿De qué trata?
La propuesta, denominada “Ley Especial para Identificación y Seguridad Vial de Semovientes”, establece que los dueños de ganado bovino, equino, caprino y otros animales de producción deben colocar collares o cintas reflectivas en sus animales.
La medida se asemeja a la normativa vigente que obliga a los motociclistas a usar chalecos reflectivos en horario nocturno. Pero esta vez, muchos la han tomado como motivo de burla por la inusual propuesta.
Según Banegas, la implementación de estos dispositivos preventivos permitiría que los conductores detecten con mayor facilidad la presencia de animales en las carreteras, evitando colisiones y disminuyendo riesgos para peatones y automovilistas.
“La prevención salva vidas. El Estado debe anticiparse al riesgo cuando este es evidente y recurrente”, subrayó el legislador, argumentando que también contempla la creación de un Sistema Nacional de Identificación de Semovientes.
Este sistema permitirá registrar cada animal y vincularlo con su propietario mediante un código único, lo que facilitaría la supervisión y la trazabilidad en caso de incidentes viales.
Además de los collares reflectivos, la ley propone asignar fondos públicos en el presupuesto 2026-2027 para que las municipalidades puedan adquirir estos dispositivos y distribuirlos entre los ganaderos.
Banegas explicó que las corporaciones municipales serán responsables de implementar la medida mediante un censo del ganado, el cual permitirá identificar la cantidad y tipo de animales que posee cada propietario.
En caso de que un animal sin identificación provoque un accidente, la responsabilidad recaerá directamente sobre su dueño.
La iniciativa contempla sanciones administrativas, civiles e incluso penales si el incidente resulta en víctimas mortales. También se prevé la retención de animales sin identificación y su eventual subasta si no son reclamados.