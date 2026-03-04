Juan Orlando Hernández: "Quiero ser claro. No tengo interés en participar en política"

Nueva York, Estados Unidos.-El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reaccionó a los señalamientos del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien denunció recientemente un supuesto plan para atentar contra su vida vinculado —según afirmó— a su oposición a una eventual inscripción del exmandatario en las elecciones de 2029. A través de un pronunciamiento, Hernández cuestionó a dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) y rechazó las acusaciones en su contra. “¡Busquen oficio! La candidata de Libre y su representante ante el CNE quedaron, como dirían en mi pueblo, atolondrados después del contundente rechazo del pueblo en las pasadas elecciones”, expresó.

El exgobernante añadió que durante años toleró ataques políticos y acusaciones en su contra. “Durante años toleré ataques y mentiras. Ya es suficiente. Entiendo que busquen a quién culpar por su derrota, pero aquí los únicos responsables son ustedes”. Hernández también hizo referencia a los resultados electorales obtenidos por el oficialismo. “¿19 % de los votos siendo el partido de gobierno? Ese fue un mensaje claro y contundente del pueblo hondureño. Y aun así, insisten en mentiras y cortinas de humo para desviar la atención”. "Siguen atacándome con las mismas acusaciones falsas de siempre, usando mi nombre como lo hicieron durante 12 años... Esta ‘campaña’ que quieren impulsar es más de lo mismo. No les funcionó ni les funcionará. Honduras y el mundo saben quiénes son en realidad”, afirmó. En su declaración, el exmandatario planteó una serie de cuestionamientos dirigidos a sus críticos: “¿Se les olvidó el narcovideo? ¿Intentan desviar la atención de sus verdaderos vínculos en Honduras y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Temen enfrentar las consecuencias de haber intentado robarse las elecciones al estilo del propio Maduro? ¿Están enfocados en dividir al Partido Nacional con ayuda interna y de sus posibles aliados de siempre? ¿O se resisten a creer que su narrativa ha quedado al descubierto y suponen que, al mantenerla vigente, se olvidará el desastre de gobierno que protagonizaron?”. Hernández reiteró que no tiene aspiraciones políticas. “Quiero ser claro. No tengo interés en participar en política. Mi familia y yo estamos enfocados en priorizar y valorar cada momento juntos, agradecidos por el tiempo que Dios nos ha dado. Pero también he decidido contar la verdad, aunque eso incomode a algunos”.

Marlon Ochoa asegura que JOH buscará la elección