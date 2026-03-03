Nuevos ataques contra Arabia Saudita, Kuwait y Catar

Redacción Internacional.- Durante la madrugada del miércoles, varios países de la región del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos y blanco de la retaliación de Irán contra Washington volvieron a registrar ataques con misiles y drones.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron nueve drones en su espacio aéreo, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait informó de la destrucción de varios "objetivos hostiles", cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales.

Las autoridades sanitarias de Kuwait aseguraron que esta metralla producida por la interceptación causó la muerte de una niña.