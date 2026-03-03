Israel ha hecho más de 1,600 ataques aéreos y lanzado 4 mil bombas en su ofensiva contra Irán

Jersualén, Israel.- El Ejército israelí ha llevado a cabo 1.600 incursiones aéreas y ha lanzado 4.000 bombas en sus cuatro días de ofensiva a Irán, más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.

Shoshani añadió que las fuerzas armadas israelíes han destruido 300 plataformas de lanzamiento de misiles en Irán y llevado a cabo cientos de ataques en Irán y Líbano.

"Hemos atacado simultáneamente cientos de objetivos y activos estratégicos pertenecientes al eje iraní", dijo el portavoz.