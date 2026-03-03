Muere una niña en Kuwait alcanzada por la metralla de un ataque aéreo interceptado

Redacción Internacional.- Una niña de 11 años ha muerto en Kuwait tras ser alcanzada por la metralla de un proyectil interceptado en medio de los ataques de Irán en Oriente Medio en respuesta a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra la nación persa, informaron las autoridades kuwaitíes. El Ministerio de Defensa kuwaití señaló este miércoles en un comunicado que las Fuerzas Armadas detectaron "objetivos aéreos hostiles" que fueron "neutralizados y destruidos", sin agregar detalles sobre el tipo de artefacto interceptado. A consecuencia de esta acción, prosigue el escrito, "la metralla cayó en una vivienda y causó daños materiales y humanos" en una zona residencial.

El Gobierno explicó que la niña resultó herida por la metralla y posteriormente trasladada a un hospital cercano, donde el equipo médico intentó reanimarla, "pero falleció a causa de la lesión". Horas antes, las autoridades kuwaitíes informaron de la muerte de dos integrantes de sus Fuerzas Armadas, así como de "docenas de heridos", debido a ataques perpetrados por Irán desde el sábado pasado, sin especificar cuándo se produjeron las muertes. "Estos ataques han sido dirigidos indiscriminadamente hacia áreas civiles, en una flagrante violación a la soberanía del país y el espacio aéreo", indicó el Ministerio de Exteriores de Kuwait en una nota de prensa difundida en redes.