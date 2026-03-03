El papa pide trabajar por la paz y buscar soluciones "sin usar las armas"

El Vaticano.-El papa León XIV pidió este martes trabajar por la paz y buscar soluciones "sin usar las armas" al comentar la situación actual en Oriente Medio a su salida de la residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde acude para descansar un día a la semana.

"Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio, esta aumentando el odio en el mundo", dijo León XIV a los periodistas a su salida de la residencia.

El pontífice añadió que hay "que buscar de promover el diálogo y buscar soluciones sin las armas para resolver los problemas".

León XIV ya urgió este domingo a detener la espiral de violencia en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable", llamando a la responsabilidad moral de las potencias implicadas en la crisis, en un llamamiento tras el rezo del ángelus.