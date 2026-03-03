Macron desaprueba el ataque a Irán "fuera del derecho internacional", pero culpa a Teherán

París, Francia.- El presidente francés, Emmanuel Macron , aseguró este martes que "no se pueden aprobar" los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán porque "están fuera del derecho internacional", pero aseguró que Teherán "tiene la responsabilidad primera" por su programa nuclear y el apoyo a milicias de Oriente Medio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes a Israel de que una operación terrestre en el Líbano supondría una "escalada peligrosa y un error estratégico".

Una operación terrestre israelí en el Líbano "sería una escalada peligrosa y un error estratégico", afirmó en un discurso televisado a la nación sobre la guerra en Irán y sus implicaciones en Oriente Próximo y Medio.

Su advertencia llegó mientras un ataque israelí tuvo como objetivo el martes la sede de una organización islamista aliada del grupo chií libanés Hizbulá y del movimiento islamista palestino Hamás en Saida, la principal ciudad del sur del Líbano, según medios locales.

Macron instó a Israel a cesar sus ataques en el Líbano. "En las últimas horas, la guerra se ha extendido al Líbano, desde donde Hizbulá ha cometido el grave error de atacar a Israel y poner en peligro a los libaneses", manifestó con gesto grave.

El Ejército israelí anunció que "atacará" la infraestructura militar de Hizbulá en Tiro, en el sur del Líbano, e instó a los residentes de la ciudad libanesa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, a evacuar las zonas afectadas.

"Hizbulá debe cesar absolutamente todos sus ataques y pido a Israel que respete el territorio libanés y su integridad", añadió Macron.

La víspera, en el marco de la guerra iraní, Israel comenzó una cruenta campaña aérea contra el sur del Líbano, el oriental valle de la Becá y los suburbios meridionales de Beirut, que deja ya 40 muertos y ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.