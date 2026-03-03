Trump justifica haber atacado a Irán porque ellos "iban a atacar primero"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este martes haber lanzado la operación militar contra Irán de manera preventiva porque, según dijo, Teherán "iba a atacar primero".

"Estábamos manteniendo negociaciones con estos lunáticos y, en mi opinión, iban a atacar primero. Iban a atacar. Si no lo hacíamos nosotros, ellos iban a atacar primero", repitió Trump sobre el diálogo, mediado por Omán, que iraníes y estadounidenses sostenían para limitar el programa nuclear iraní.

En un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump fue preguntado por la prensa sobre si Israel habría presionado a Washington para lanzar la guerra, iniciada el sábado pasado con bombardeos a gran escala en Irán.

"Según cómo iban las negociaciones, creo que ellos iban a atacar primero, y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en todo caso, quizá fui yo el que forzó la mano de Israel, pero Israel estaba preparado", advirtió.

Teherán ha negado que se estuviera preparando para atacar a EE.UU., después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento "preventivo" ante un inminente ataque israelí y la esperada respuesta de Irán.